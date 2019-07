Weil die EU Mikroplastik verbannen will, droht den Kunstrasenplätzen mit Gummigranulaten ab 2022 ein Verbot. Das hätte für viele Vereine große Konsequenzen. (Marc Tirl /dpa)

Die Diskussionen über ein mögliches Verbot von Kunstrasenplätzen mit Gummigranulat gehen in Bremen und ganz Deutschland weiter und werden jetzt sogar auf höchster Ebene geführt. Jedenfalls mischte sich in dieser Woche auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in die Debatte ein und warb für einen vernünftigen Ausgleich zwischen Umweltschutz und den berechtigten Interessen des Sports. „Viele Tausend Sportanlagen in deutschen Kommunen wären sonst von der Schließung bedroht“, erklärte Seehofer, der als Innenminister auch für den Sport zuständig ist.

Auch beim FC Oberneuland schaut man gebannt auf die Gespräche um ein Verbot von Mikroplastik in Brüssel. Denn das könnte für den Klub aus der Bremen-Liga schwerwiegende Konsequenzen haben. Anders als die meisten Bremer Sportanlagen ist der Kunstrasenplatz am Vinnenweg nicht in städtischer Hand. „Unser Problem ist, dass wir die Probleme selbst beheben müssten und kein Sportamt haben, dass das für uns übernehmen könnte“, sagt Uwe Piehl, Vize-Präsident beim FCO.

Platz ist überlebenswichtig

Seit einigen Tagen schon beraten die Verantwortlichen, wie sie das Thema Nachrüstung oder gar Neubau des Platzes angehen können. Piehl: „Es gibt ja eine Kork-Variante oder sogar die Möglichkeit, das Granulat durch Kautschukplatten zu ersetzen. Diese Variante würde, bei vorsichtiger Schätzung, rund 300.000 Euro kosten.“

Viel Geld, das Oberneuland nur durch eine Mitgliederumlage oder mit Hilfe von Sponsoren aufbringen könnte. Da müsse man dann kreative Wege gehen, meint der Vize-Präsident. Klar ist, dass der Kunstrasenplatz in Oberneuland ohnehin erneuert werden muss. „Schon jetzt haben wir nach und nach einige schadhafte Stellen ausgebessert“, sagt Piehl.

FC Oberneuland mit DFB-Pokal. Von links: Uwe Piehl, Matthias Stelljes, Carsten Hartung (Mathias Sonnenberg)

Der Platz, den der einstige Oberneuland-Mäzen und Präsident Holger Micheli dem Klub spendierte, ist für den FC Oberneuland jedenfalls überlebenswichtig. Denn er ist neben dem Stadionplatz die einzige Fläche, auf der die 26 Fußballteams des Klubs trainieren und spielen. Wird der für längere Zeit gesperrt, hält Piehl es auch nicht für ausgeschlossen, dass man einzelne Mannschaften vom Spielbetrieb abmelden müsste. „Das wäre natürlich der Super-Gau“, sagt er. Damit es so weit nicht kommt, prüft der Verein jetzt alle Möglichkeiten, den Platz so umzurüsten, dass er künftigen EU-Standards entspricht.

Zwischen all den hitzigen Diskussionen hat die EU-Kommission klar gestellt, dass nicht über ein generelles Kunstrasen-Verbot diskutiert werde. Ob oder wann das Granulat, das auf Tausenden Plätzen derzeit noch zum Einsatz kommt, nicht mehr zum Einsatz kommen dürfe, ließ eine Sprecherin der EU jedoch offen. Im Gespräch ist ein Verbot ab 2022. Die EU-Kommission teilte mit, sie arbeite daran, die Nutzung von umwelt- und gesundheitsschädlichem Mikroplastik in der Union zu vermindern und die Entwicklung nachhaltigerer Alternativen zu fördern. Das könnte demnach auch das Granulat betreffen. Die Kommission sei sich aber der Bedeutung von Kunstrasenplätzen bewusst und werde eine verhältnismäßige Entscheidung treffen.

Zuletzt hatte Bremens Sportsenatorin als Vorsitzende der Sportministerkonferenz gefordert, dass die EU Übergangsfristen schafft, um die betreffenden Plätze vom Granulat zu befreien. Dabei war eine Frist bis 2028 angedacht worden. Stahmann begrüßt die Erklärung der EU. „Die Kommission hat zu verstehen gegeben, dass sie die Sportlerinnen und Sportler nicht im Regen stehen lassen will. Sie beweist damit das Augenmaß, das wir uns von EU-Institutionen wünschen“, sagte sie. Es sei ja unzweifelhaft richtig, dass man den Eintrag von Mikro- und Makro-Plastik in die Umwelt ganz dramatisch verringern müsse, um unseren Planeten lebenswert zu erhalten, fügte sie an.

Derweil fordern der Deutsche Fußball (DFB) und die Europäische Fußball-Union Uefa Untersuchungen. Es gebe „derzeit nicht ausreichend Beweise für Gefahren dieser Substanzen für die Umwelt“, teilte die Uefa auf Anfrage mit. Darüber hinaus seien aktuell nicht ausreichend Alternativen für das Granulat auf dem Markt. „Die existierenden Alternativen führen zu hohen Kosten und sind weder machbar noch nachhaltig“, hieß es weiter von Seiten der Verbände.

Ähnlich äußerte sich auch der DFB. Man gehe davon aus, dass sich die Belastungswerte für die Umwelt durch die bestehenden Kunstrasenplätze deutlich geringer darstellen als bisher spekuliert, hieß es in einer Mitteilung aus der Zentrale in Frankfurt. „Hier bedarf es valider Zahlen, diese liegen zu den Kunstrasenplätzen in Deutschland bisher nicht vor.“ Es bräuchte mehr Klarheit und einen stärkeren Blick auf die Belange des Sports. Die Diskussionen gehen also weiter.