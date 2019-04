Bremerhaven. Es war ein hartes Stück Arbeit. Aber der FC Oberneuland legte mit dem 4:2 (0:2)-Auswärtssieg beim OSC Bremerhaven vor: Der Spitzenreiter stolperte nicht vorm Spitzenspiel gegen den Bremer SV am kommenden Freitag. „Das war eine unglaublich geile Moral“, meinte sein Trainer Kristian Arambasic zur Aufholjagd. Zunächst hatte Dany Radke den Gastgeber nämlich mit zwei Treffern zur 2:0-Führung geschossen (10., 36.). Der in diesem Jahr ungeschlagene Gast schien also auf einem guten Weg zum ersten Punktverlust. Doch der FCO verfügt derzeit offenbar über eine ganze Menge spielerische Klasse und Mentalität. Erst sorgte ein Doppelschlag der im zweiten Durchgang stark verbesserten Gäste von Denis Nukic (55.) und Amadou Sarr (57.) für den Ausgleich; dann legten Onur Uzun (70.) und Affemefuma Ifeadigo (90.) zum Endstand nach – und sorgten für den unterm Strich leistungsgerechten Sieg.