Leitwolf im Team des Aufsteigers: FCO-Kapitän Daniel Block (links). (Thorin Mentrup)

Irgendwann ist auch mal gut: Seit 2015 war Daniel Block bis zum Abbruch im März in der Bremen-Liga angetreten; insgesamt hat der 29-jährige Fußballer knapp 200 Partien in Bremens höchster Spielklasse absolviert. Da war es an der Zeit für etwas Neues. Er brauchte dringend eine Veränderung. „In Bremen kenne ich wirklich jeden Grashalm“, sagt Block. Nun, es gibt ja auch etwas Neues, und diese Veränderung hat es in sich. In der kommenden Spielzeit treten der Kapitän und sein FC Oberneuland nämlich nicht mehr in der Bremen-Liga an. Sie sind ab sofort in der Regionalliga Staffel Süd aktiv, und die startet in Oberneuland bereits an diesem Sonntag (14 Uhr) mit einen Heimspiel gegen den TSV Havelse. Man muss wohl nicht erwähnen, dass Daniel Block bei allem Respekt vor den lokalen Gegnern ziemlich froh ist, nun endlich „wieder raus aus Bremen zu sein“.

Es ist eben ein Abenteuer. Der Sprung aus einer Oberliga, zumal jener in Bremen, auf die vierthöchste Ebene gilt allgemein als sehr groß. Die Zuschauerzahlen, mediale Öffentlichkeit und erst recht die regionale Ausprägung – selbst nach der Einteilung der Regionalliga in zwei Staffeln – sind nicht zu vergleichen mit der fünfthöchsten Spielklasse. „Und durch die vielen Derbys ist die Regionalliga eigentlich noch attraktiver geworden“, sagt Daniel Block. In der Staffel Süd tritt sein FC Oberneuland gemeinsam mit Werders U23 sowie dem VfB Oldenburg, Atlas Delmenhorst, dem SSV Jeddeloh und dem BSV Rehden an – mehr als 60 Kilometer trennen den Aufsteiger von keinem dieser Gegner. Gleich vier Mannschaften aus dem Raum Hannover (96 II, HSC, Havelse und Hildesheim) sowie der Vizemeister VfL Wolfsburg II komplettieren die Staffel. Da ist eine Menge Qualität versammelt, traditionsreiche Klubs ebenso wie spielerisch starke Nachwuchsmannschaften.

Die ganz weiten Fahrten wird es in der ersten Saisonphase also nicht geben. Die Vereine aus Schleswig-Holstein und Hamburg treten in der Staffel Nord an. Für Daniel Block ist deshalb auch ein wenig Charme verloren gegangen. Er kennt das anders. Denn als der Bremer vor ziemlich genau elf Jahren als A-Jugendlicher des FC Oberneuland in die 1. Herren des Vereins aufgestiegen war, da hatte diese noch in der Regionalliga Nord/Nordost gespielt. „Das war eine immense Umstellung, wir sind teilweise gegen Vollprofis aus Chemnitz und Magdeburg angetreten“, erinnert sich Daniel Block an das erste Kapitel in der vierten Liga. Rund sechs Jahre später hatte das zweite begonnen: Damals nahm ihn seit heutiger Trainer Kristian Arambasic von der SG Aumund-Vegesack mit zum VfB Oldenburg. Nach überstandener Verletzung feierte Block seine Premiere damals im Herbst ausgerechnet beim 0:4 gegen Werders U 23. Danach musste Arambasic gehen, und auch dessen Kicker hielt es nur noch bis zum Winter aus.

„Ich hätte mich durchbeißen müssen“, sagt Daniel Block – und liefert damit gleichzeitig einen Plan für die aktuelle Mannschaft. Jetzt geht es darum, sich in der neuen Liga durchzubeißen. „Wir sind biologisch gesehen ja unterlegen“, findet der Spielführer des FC Oberneuland. Seinem Team fehlt es also an körperlicher Präsenz. An dieser Stelle muss man sich wohl ein bisschen Sorgen machen. Der FCO steht als Aufsteiger aus der Bremen-Liga offenbar nicht nur vor einer großen Herausforderung angesichts des höheren Tempos, des gestiegenen spielerischen Niveaus und der konditionellen Verfassung seiner Gegner. Er ist diesen auch körperlich nicht gewachsen. Aber deshalb geht es nun ja auch ums Durchbeißen. „Wir müssen uns ein Stück weit von unserem Spiel lösen“, sagt Daniel Block.

Sie hatten es zwar immer bestritten. Aber in der Bremen-Liga reichte dem FCO oft ein Auftritt, bei dem man nicht an die Leistungsgrenze gehen musste. „Da haben wir auch mal mit 80 Prozent gespielt“, sagt der FCO-Kapitän. Damit soll nun Schluss sein. In spielerischer Hinsicht kann sein Team zwar mithalten, das steht auch angesichts einiger guter Tests außer Frage. Aber die anderen Defizite lassen sich nur ausgleichen, wenn der Aufsteiger wirklich alles in die Waagschale wirft. Auch in Bezug auf seine Einsatzbereitschaft. „Wir müssen immer eklig sein und den Gegner zumindest stören“, fordert Daniel Block. Er sieht das Team auf „dem richtigen Weg“; das sei auch beim 0:1 im Test gegen den Ligakonkurrenten Eintracht Norderstedt (Staffel Nord) am vergangenen Sonntag deutlich geworden.

„Aber wir sind noch nicht Arschloch genug“, merkt der Kicker in klassischer Fußballsprache an. Andererseits erkennt Daniel Block eine ganze Menge Potenzial in seinem Team. Zwar bezeichnet er das Erreichen der Meisterrunde (Platz 1 bis 5 der Qualifikation) als „Traum“, der nur sehr schwer zu verwirklichen sein wird. „Aber wenn alles stimmt und wir alles abrufen, können wir jeden Gegner schlagen und sind nicht chancenlos“, so Block. Aus seiner Sicht könnte die jahrelange Vergangenheit in der Bremen-Liga sogar helfen: „Wir sind ein unbeschriebenes Blatt und werden als Bremer immer ein bisschen belächelt – vielleicht ist das unser Vorteil.“

Weitere Informationen

FC Oberneuland

Tor: Jonas Horsch, Hannes Frerichs, Niklas Griesmeyer

Abwehr: Claas Bauer, Timo Dressler, Björn Hakansson, Nils Göcke, Deniz Kolodziej, Denis Nukic, Kerem Sahan, Clemens Schoppenhauer, Jason Tomety, Lars Tyca

Mittelfeld: Artur Degtjarenko, Daniel Block, Karam Han, Erik Köhler, Tim Kreutzträger, Edison Mazreku, Karim Raho, Tom Trebin, Onur Uzun, Ebrima Jobe

Sturm: Affamefuna Ifeadigo, Amadou Sarr, Haris Ibrahimovic

Trainer: Kristian Arambasic

Saisonziel: Klassenerhalt