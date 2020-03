Kristian Arambasic kann die Kicker des FC Oberneuland derzeit nur aus der Ferne trainieren. Noch ist nicht klar, wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird. (Christina Kuhaupt)

Jetzt ist es offiziell: Der FC Oberneuland hat die Unterlagen zur Zulassung für die kommende Regionalliga-Saison fristgerecht eingereicht. Damit ist zumindest formal geklärt, dass der Spitzenreiter der Bremen-Liga mögliche Aufstiegsspiele zur vierthöchsten Liga bestreiten möchte. Die Formulierung „mögliche Aufstiegsspiele“ ist nach wie vor angebracht, denn aufgrund der Corona-Pandemie ist derzeit völlig ungeklärt, wann es mit dem regulären Fußball-Betrieb in den Amateur-Ligen weitergeht. Von sogenannten Geisterspielen, wie die Deutsche Fußball Liga ab Mai für die Bundesligen vorgeschlagen hat, war bislang noch nicht die Rede.

Bei der Zulassungsgebühr für die Regionalliga ist der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) den Bewerbern finanziell entgegen gekommen. Demnach müssen die Klubs die geforderten 3000 Euro zunächst nicht zahlen, der NFV hat die Gebühren bis zum 6. Juli 2020 außer Kraft gesetzt. Zuletzt hatte der Lüneburger SK erklärt, aufgrund der fehlenden Einnahmen die Meldegebühr derzeit nicht zahlen zu können. „Wir haben die Zulassungsgebühr bereitgestellt, sind jedoch durch die Entscheidung des NFV davon zunächst befreit“, sagte FCO-Pressesprecher Uwe Piehl.

Der Klub, Spieler und Verantwortliche sind wie alle Fußballer in Deutschland zum Nichtstun verurteilt und warten auf weitere Entscheidungen der Fußballverbände. „Es bleibt abzuwarten, wie die weitere Entwicklung und Vorgehensweise des Verbands im Zusammenhang mit der Spielbetriebsunterbrechung ausfällt, insbesondere wie die Aufstiegsregelung getroffen wird„, erklärte Piehl am Dienstag. Klar sei aber schon jetzt: Komme es zu einer Annullierung der Saison, behält sich der FC Oberneuland rechtliche Schritte vor. “Die würden nicht klaglos hinnehmen,“ kündigt Piehl an, im Hauptberuf Jurist.

Bei Kristian Arambasic, Trainer des FC Oberneuland, kam durch die Entscheidung des Vereins, die Regionalliga-Zulassung zu beantragen, endlich mal wieder Freude auf. Aber er weiß nicht, was diese Entscheidung am Ende wert ist. „Wir waren bis zur Unterbrechung auf dem besten Weg zum Meistertitel. Nun haben wir es aber nicht mehr in der Hand, sondern andere Entscheidungsträger, die das Corona-Problem hoffentlich fair lösen.“ Die ursprünglich vom NFV angesetzten Termine für die möglichen Aufstiegsspiele des FCO (20. Mai Heimspiel gegen den Vertreter aus Schleswig-Holstein, am 27. Mai beim Hamburger Vertreter) sind allerdings schon jetzt mit Sicherheit nicht mehr zu halten.