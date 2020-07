Wie werden die Heimtrikots der Eisbären wohl diese Saison aussehen? Die Vorschläge für die Gestaltung des Dresses kommen diesmal von den Fans. (nph / Frisch)

Alle Jahre wieder werden die Eisbären Bremerhaven neu eingekleidet. An dieser Tradition ändert auch der verschobene Start der 2. Basketball-Bundesliga nichts. Wie der Verein mitteilt, wünscht er sich für die neue Saison ein Heimtrikot, das von den Fans gestaltet wurde. „Wir wollen ihnen damit danken, dass sie uns während der Corona-Zeit den Rücken freigehalten haben“, sagt Daniel Orth, der Leiter des Marketingteams der Eisbären. Außerdem würde so die Bindung zwischen Mannschaft und Fans intensiviert.

Beliebige Auswahl

Designt werden können die Trikots über einen Konfigurator auf der Homepage des Eisbären-Ausrüsters Owayo. Die Logos der Sponsoren sind vorgegeben, alles andere kann nach eigenem Belieben ausgewählt werden. So können die Fans layouten. Sie können ausprobieren, wie Schriften, Farben oder eigene Grafiken wirken. Nur eine Voraussetzung gibt es: Die Trikots müssen hell sein. „Innerhalb der ersten 24 Stunden hatten wir schon 50 Vorschläge“, sagt Orth. Auffallend sei, dass sich die Fans an die typischen Eisbären-Farben Blau und Weiß hielten. „Wir sind für alles offen, selbst für nicht ganz so klassische Designs, aber die Fans reglementieren sich da quasi selber“, sagt Orth. Ein paar Mutige gebe es allerdings auch, „manche haben die Farbe Orange ins Spiel gebracht“.

Bis zum 13. August können die Vorschläge per E-Mail an deintrikot@dieeisbaeren.de eingereicht werden. „Bis dahin wird mein Postfach wahrscheinlich überquillen“, sagt Orth. Die vier besten Entwürfe werden anschließend den Fans präsentiert – diese dürfen die finale Auswahl treffen. Das Trikot werden die Eisbären dann ab dem Ligastart am 16. Oktober bei jedem Heimspiel tragen. Aber auch der Designer des Siegertrikots darf sich über ein eigenes freuen.