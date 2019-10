Die Huchtinger Gerätturnerin Feline Voges trotzte dem gefürchteten "Zitterbalken" und holte sich bei der niedersächsischen Landesmeisterschaft den Titel. (Privat)

Bremen. Es ist ein im wahrsten Sinne des Wortes schmaler Grad, der zwischen Erfolg und Misserfolg entscheidet. Der Schwebebalken gehört seit 1936 zu den olympischen Disziplinen und spätestens seitdem ist zum Inbegriff der turnerischen Präzision geworden. Auch die Gerätturnerinnen des TuS Huchting können sich der Faszination und dem gleichzeitgen Schrecken nicht entziwehen. Umso bemerkenswerter ist dabei die Vorstellung der achtjährigen Feline Voges bei der Landesmeisterschaft des niedersächsischen Turnerbundes (NTB), die sich auf dem fünf Meter langen und nur zehn Zentimeter breiten Gerät Gold holte.

Doch das war nur eine von mehreren Medaillen, die die Huchtingerinnen einheimsten. Für die Nachwuchsturnerinnen der Altersklasse acht und neun Jahre waren die Titelkämpfe in Bad Iburg der Saisonhöhepunkt. Dabei überzeugte Feline Voges vom TuS Huchting /Blau-Weiß Buchholz mit einer bemerkenswerten Leistung. „Sich auf dem Balken graziös oben zu halten und auch noch die schwierigen Aufgaben möglichst fehlerfrei zu turnen, ist für die Nachwuchsturnerinnen nicht einfach. Es kostet immer Punkte, wenn man bei den Elementen, wie Bogengang, Handstand und Drehung aus dem Gleichgewicht gerät“, sagt Trainerin Katharina Kort.

Aber Feline behielt ihre Nervosität am Balken im Griff und meisterte den Balken super, mit 14.930 Punkten belohnte sie sich mit „Gold“. Anschließend holte sie bei ihren Pflichtübungen an den anderen drei Geräten Boden, Sprung und Barren, alles aus sich heraus. Besonders bei der Bodenübung glänzte sie vor allem mit ihrer Sicherheit und ihrem Ausnahme-Talent. Auch am Boden belegte sie mit 14.500 Punkten den ersten Platz, ebenso am Sprung mit 15.330 Punkten. Am Barren wurde sie Zweite mit 14.700 Punkten.

Punkteinbußen am Barren

Aber auch ihre Vereinskameradinnen setzten in derselben Altersklasse Zeichen. Philine Görisch, Emily Homberg und Emira Mdionrat belegten die Plätze sieben, zwölf und 14. Philine zeigte einen sicheren und ausdrucksstarken Wettkampf, nur am Barren musste sie sich durch die fehlende Kippe mit Punkteinbußen zufriedengeben.

Auch Emily Homberg zeigte gute Leistungen. Sie turnte das erste Mal das Rad auf dem Schwebebalken, und das mit großer Sicherheit und überzeugend gestanden. Auch die nachfolgenden drei Geräte meisterte sie mit Geduld und Nervenstärke. Emira Mdiorat stellte am Barren ihr Können unter Beweis und wurde mit einer guten Punktzahl belohnt. Leider lief es bei den anderen Geräten nicht mehr so gut.

Trotz Höhen und Tiefen haben alle vier AK 8-Turnerinnen ihre Qualifikation für den niedersächsischen Landeskader geschafft.

In der Altersklasse 9 zeigte Amelie Roddewig ihre Pflichtübungen sicher und routiniert und wurde dafür am Ende mit einem guten zehnten Platz belohnt.

Die Athletinnen der AK 12plus turnen nach den Kürbedingungen der FIG (Fédération Internationale de ymnastique ). Karina Schönmaier, die für das Turn Team Kiehn Group Lüneburg/ uS Huchting gemeldet war, startete für ihre Nominierung im Rahmenwettkampf der AK 12 und älter. Mit 45.07 Punkten überbot Karina sogar die geforderten 41 Punkte.

Zum ersten Mal zeigt sie dabei ihr neues Flugelement am Stufenbarren, den Katchev. Er gelang perfekt. Und das mit großer Leichtigkeit und Souveränität. Bei diesem Element handelt es sich um eine hochkomplexe Schwierigkeit mit D-Wert. Auch Sprung und Boden gelangen ihr in ebensolcher Form. Nur am Schwebebalken hatte Karina beim Meni-Spreizsaldo und ihren D-Aufgang, dem Salto vorwärts auf das Gerät, zwei Stürze zu verbuchen. Das kostete ihr leider Rang eins, aber auch Rang zwei ist für sie ein toller Erfolg.

Zweitliga-Wettkampf am 2. November

Im selben Rahmenwettkampf der AK 12plus ging Karinas Trainings- und Vereinskameraden Lisa Unger an den Start und zeigte einen sicheren und stabilen Wettkampf. Nur am Balken lagen die Nerven kurz blank, doch mit ihrer Erfahrung konnte Lisa Unger sich schnell sortieren und zeigte auf dem Balken zum ersten Mal einen Durchschlagsprung mit einer Viertel-Drehung. Für beide Kür- Athletinnen war es die Generalprobe für den nächsten Wettkampf in der 2. Bundesliga am 2. November in Buchholz in der Nordheide. Tickets dafür gibt es online unter bundesliga@turnen-buchholz.de.