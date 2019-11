Auf höchstem Niveau: Wie im Vorjahr verspricht die Show auch diesmal ein Feuerwerk an turnerischen und artistischen Glanzlichtern. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Heidi Aguilar ist der kreative Kopf des Unternehmens. Wenn das Feuerwerk der Turnkunst alljährlich nach Weihnachten für rund vier Wochen auf Tournee durch Deutschland geht, hat die frühere Kunstturnerin und Olympiateilnehmerin 1976 in Montreal ihren Teil der Arbeit bereits erledigt. Heidi Aguilar ist von Beginn an dabei, zunächst als Choreografin, seit 1993 auch als Regisseurin der Turngala. Lange im Voraus schon konzipiert die 59-Jährige die Show und verpflichtet Artisten, Akrobaten und Turner aus aller Welt. Gemeinsame Proben der Künstler und Musiker gibt es dabei nicht; erst 24 Stunden vor dem Tourstart in Oldenburg fügen sich die einzelnen Auftritte bei der Generalprobe zu einem Gesamtwerk zusammen. Zu einer Show, die in diesem Jahr den lateinischen Titel Opus trägt und dem Publikum ins deutsche übersetzt ein Kunstwerk verspricht.

Mit Opus 2020 macht das Feuerwerk der Turnkunst auch in diesem Jahr in der Bremer ÖVB-Arena Station – allerdings, und das ist neu, am 30. Dezember und damit noch im Jahr 2019. Beim 16. Tourstopp in der Hansestadt wird die Veranstaltung erstmals noch im alten Jahr und überdies im Doppelpack an einem Werktag stattfinden. Beginn des fast dreistündigen Programms ist um 14 und um 19 Uhr. „Der 30. Dezember ist ein klassischer Brückentag“, sagt Jan Brüning, Projektleiter der Bremer Marketingagentur Spospom. „Sonst hätten wir das auch so nicht gemacht.“ Der Vorverkauf sei sowohl für die Nachmittag- als auch für die Abendveranstaltung gut angelaufen, sagt der 37-Jährige, der in Summe beider Shows auf 15 000 Zuschauer hofft.

Jan Brüning ist – auf Bremen bezogen – ein Mann der ersten Stunde, wenn es um diese Turngala geht. Bereits bei der Premiere im Jahr 2005, damals noch in der Messehalle 7, war er in die Organisation vor Ort involviert, seit zehn Jahren kümmert er sich nun hauptberuflich um das Feuerwerk der Turnkunst. Brüning hat in dieser Zeit miterlebt, welche Dynamik das Projekt entwickelt hat, wie die Gala stetig gewachsen ist. Der Blick auf den Tourplan zeigt: Die Arenen sind zuletzt immer größer geworden, kleine Städte wie Bremerhaven oder Wilhelmshaven sind als Veranstaltungsorte rausgefallen. Gewachsen ist nämlich auch der Anspruch der Eventmacher an Inhalte und Technik. „Der Aufwand“, erzählt Jan Brüning, „ist immens groß geworden.“ Am Anfang hätten noch vier 7,5-Tonner ausgereicht, um das ganze Equipment zwischen den einzelnen Shows von Arena zu Arena zu transportieren, „inzwischen sind es acht Vierzigtonner“, sagt Brüning.

Seit 2009 gastiert das Feuerwerk nun in der großen ÖVB-Arena. Die Bedingungen dort seien ideal, betont Brüning, vor allem aber könne man mit der Deckenhöhe spielen und „Dinge bringen, die anderswo nicht möglich wären“. Spektakuläre Dinge, die das Publikum bewegen und fesseln sollen. Europas erfolgreichste Turnshow setzt dabei auf Weltstars der Akrobatik und Spitzenathleten aus verschiedenen Turnsportarten. Der Anspruch von Regisseurin Heidi Aguilar ist es, Jahr für Jahr aufs Neue eine Show auf höchstem Niveau zu kreieren. Eine Show, die diesmal im „Vintage-Look“ daherkommt und die Zuschauer in die 1920er-Jahre entführt. Opus will das Publikum dabei mit atemraubenden Flugeinlagen, mitreißenden Choreografien und einer einzigartigen Bühnenschau begeistern. Zudem will Opus eine Geschichte erzählen. Eine gefühlvolle Geschichte, in der es um Turnen, Lachen und Emotionen geht. Eine Geschichte, die auch musikalisch unterlegt wird: Mit einem komponierten Soundtrack wird die eigens für das Feuerwerk der Turnkunst zusammengestellte Band „The Red Sox Peppers“ die Darbietungen der mehr als 60 Weltklasseathleten vom ersten bis zum letzten Akkord erstmals vollständig live begleiten.

Darbietungen, die reich sind an Höhepunkten. So sorgt die Faceoff-x-Crew aus Dänemark etwa auf der luftgefüllten Airtrackbahn und auf dem Mini-Trampolin für tempogeladene Flugshows mit Dreifachsalti und Schrauben in rasanter Abfolge. Zwölf Turner aus der Mongolei werden sich mit dem Schleuderbrett in schwindelerregende Höhen katapultieren, um eine Menschensäule zu bauen. Vier junge Ukrainer drehen sich wagemutig und irrwitzig um die Stangen eines Dreifachrecks, während Angela Kim und Stuart McKenzie eine einzigartige Kombination aus Tanz auf Rollerskates und kraftvoller Artistik an den Strapaten präsentieren.

Um perfekte Beherrschung von Körper und Sportgerät geht es auch in weiteren Showteilen. Viola Brand etwa, amtierende Europameisterin und Vize-Weltmeisterin im Kunstradfahren, fasziniert laut Programm „mit einem unfassbaren Gefühl für Balance“. Und das ungarische Duo Feri und Zsofi interpretiert das Rhönrad als klassisches Turngerät völlig neu und überrascht auf dem „Rolling Wheel“ unter anderem mit einem Kopfstand.

Zum Konzept der Veranstaltung gehört es derweil auch, einer lokalen Sportgruppe einen Auftritt zu ermöglichen. Anders als in den Vorjahren stehen die Aktiven der Rhythmischen Sportgymnastik von Bremen 1860 aber aus terminlichen Gründen nicht zur Verfügung. Als Ersatz wurde die Gruppe „New Power Generation“ aus Oldenburg verpflichtet, die mit einer hochkarätigen Akrobatikshow den Auftakt machen wird.

Zur Sache

35 Shows in 22 Städten

Mitreißend und einzigartig soll sie sein, die neue Show mit dem klangvollen Namen Opus, mit der das Feuerwerk der Turnkunst in diesem Winter auf Tournee geht. Der Veranstalter verspricht eine „energiegeladene Show der Extraklasse im Vintage-Look mit Turnkünsten wie von einem anderen Stern“.

Was vor nunmehr 32 Jahren in Hannover als Dankeschön für die Ehrenamtlichen in den Sportvereinen begann, hat sich inzwischen zur erfolgreichsten Turnshow Europas mit deutschlandweit bereits mehr als zwei Millionen Besuchern entwickelt. Die vier Wochen dauernde Opus-Tournee 2020 führt das Ensemble in 22 Städte, auf dem Plan stehen dabei insgesamt 35 Shows. Den Auftakt macht traditionell Oldenburg, wo am 28. und 29. Dezember drei Veranstaltungen stattfinden. Tags darauf, am Montag 30. Dezember, gastiert das Feuerwerk der Turnkunst um 14 und um 19 Uhr auch in der Bremer ÖVB-Arena. Das Tour-Finale findet am 26. Januar in der Kölner Lanxess-Arena statt.

