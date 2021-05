Fest in roter Hand: In den vergangenen beiden Jahren gewann der FC Oberneuland den Lotto-Pokal der Herren. (Koch)

Das Finale im Lotto-Pokal der Herren wird nicht im Rahmen des bundesweiten Finaltags der Amateure am 29. Mai ausgetragen, teilte der Bremer Fußball-Verband (BFV) am Freitag mit. Die Pandemielage lasse eine Austragung der noch zu bestreitenden vier Spielrunden bis zu einem Finale Ende Mai nicht zu, da mit dem FC Oberneuland aktuell lediglich eine Mannschaft einen regulären Trainingsbetrieb durchführen darf.

Unabhängig davon strebt der Bremer Verband jedoch weiterhin eine sportliche Entscheidung im Lotto-Pokal bis zum Meldetermin für die Teilnahme am DFB-Pokal 2021/2022 am 1. Juli an. Hierzu müssten alle 32 beteiligten Mannschaften nach Pfingsten wieder ohne Beschränkungen trainieren dürfen, um sich auf diese Spiele vorzubereiten. Der Ablaufplan bei den Herren sähe dann so aus, dass die zweite Runde am 12./13. Juni gespielt würde, die dritte Runde am 16. Juni, das Viertelfinale am 19./20. Juni, das Halbfinale am 24. Juni und schließlich das Endspiel am 27. Juni.

Sonst wird Oberneuland für den DFB-Pokal gemeldet

Sollte der Lotto-Pokalsieger nicht sportlich ermittelt werden können, hat der Verbandsbeirat bereits im März beschlossen, dass der BFV in diesem Fall den Verein an den DFB meldet, der zum Meldetermin noch im Pokalwettbewerb vertreten und in der höchsten Spielklasse bestplatziert ist. Dies wäre im Moment der FC Oberneuland.

Der im Jahr 2016 erstmals durchgeführte Finaltag der Amateure ist ein gemeinsamer Termin der Fußball-Landesverbände, an dem die Endspiele in den Landespokalwettbewerben der Herren stattfinden. Die Partien werden in der Regel live in einer Konferenzschaltung in der ARD übertragen. Wegen der Pandemie werden in diesem Jahr aber neben dem BFV auch weitere der 21 Landesverbände ihr Endspiel nicht am Finaltag der Amateure austragen können.

Ähnlich ist die Situation im Lotto-Pokal der Frauen. Auch hier befindet sich derzeit mit dem Regionalligisten ATS Buntentor lediglich ein Team im Trainingsbetrieb. Dennoch wird auch hier eine Fortsetzung des Wettbewerbs angestrebt. Die 15 beteiligten Vereine müssten hierzu nach dem Himmelfahrtswochenende wieder ohne Beschränkungen trainieren dürfen. Hier sähe der Zeitplan dann so aus, dass am 6. Juni die Viertelfinalisten ermittelt werden, das Viertelfinale selbst soll am 13. Juni gespielt werden. Das Halbfinale würde am 20. Juni folgen, das Endspiel am 27. Juni.

Auch bei den Frauen gilt: Sollte der Lotto-Pokalsieger nicht sportlich ermittelt werden können, würde zur Teilnahme am DFB-Pokal der Frauen 2021/2022 der Verein an den DFB gemeldet werden, der zum Meldetermin am 1. Juli noch im Pokalwettbewerb vertreten und in der höchsten Spielklasse bestplatziert ist. Dies wäre Stand jetzt der ATS Buntentor.