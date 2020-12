Die Handball-Saison in den Ober- und Verbandsligen wird frühestens im Februar des 2021 fortgesetzt. (Frank Thomas Koch)

Die Handballverbände Bremen (BHV) und Niedersachsen (HVN) haben ihr Portemonnaie geöffnet. Sie zahlen denjenigen Vereinen, die bei ihnen im gemeinsamen Spielbetrieb an den Start gehen, die für die Saison 2020/21 gezahlten Meldegelder zurück. Andernfalls werden für die Klubs notwendige Lizenzgebühren übernommen. Der HVN-Geschäftsführer Markus Ernst spricht von Einnahmen in Höhe von 80.000 Euro, auf die beide Verbände in ihrem gemeinsamen Spielbetrieb verzichteten. „Wir wollten den Vereinen etwas zurückgeben“, erklärte Jens Schoof, Vizepräsident Spieltechnik im BHV und im HVN. Die Leistung sei ja auch nicht erbracht worden.

Für die Vereine in den Ober- und Verbandsligen übernehmen die Verbände die Gebühren für die Nutzung der Videoplattform „Sportlounge“, auf das die beteiligten Klubs die Aufnahmen ihrer Punktspiele hochladen müssen. Die Männer des HC Bremen (Oberliga) und des ATSV Habenhausen II (Verbandsliga) sowie die Frauen des SV Werder Bremen II und der SG Findorff (beide Oberliga) dürfen sich über eine Erstattung in Höhe von 250 Euro freuen. Den in den Landesligen und Landesklassen gemeldeten Teams haben die Verbände bereits 50 Prozent der gezahlten Meldegelder erstattet.

Hier freuen sich Klubs wie ATSV Habenhausen, TuS Komet Arsten, HC Bremen, SV Werder Bremen, SV Grambke-Oslebshausen, TS Woltmershausen, SG Bremen-Ost, SG Findorff und die SG Buntentor/Neustadt über Rückzahlungen. Teilweise gibt es für die Vereine sogar mehrfach Geld, da sie mit ihren Teams in diesen Spielklassen mehrfach vertreten sind. Die Meldegelder für die Jugend sollen der BHV und der HVN bereits in der vergangenen Woche zu 100 Prozent zurückerstattet haben. „Wir wollten unbedingt etwas für die Jugend tun“, sagte Schoof, „die Gebühren für die ausgetragenen Relegationsrunden haben wir den Mannschaften sogar gar nicht erst berechnet.“

Modelle werden mit Spannung erwartet

Inwieweit sich auch die Vereine über einen kleinen Geldsegen freuen dürfen, die am ausschließlich vom BHV organisierten Spielbetrieb teilnehmen, ist noch nicht entschieden. Darüber werde im kommenden Jahr im Präsidium beraten, sagte Jens Schoof. Wie es mit dem Spielbetrieb in den Landesligen und den Landesklassen weitergeht, bleibt offen. Schoof: „Wir haben verschiedene Modelle in der Schublade, um entsprechend reagieren zu können. Wir müssen aber erst einmal die Entwicklung abwarten.“ Die Modelle werden vor allem von den Landesklassen-Teams mit Spannung erwartet, da sie eigentlich mit dem Ende der aktuellen Saison aufgelöst werden sollten. In den Ober- und Verbandsligen der Männer und Frauen hatten sich die Klubs bereits Ende November auf eine Einfachrunde unter Berücksichtigung der bisher ausgetragenen Partien geeinigt.

Spätestens Ende Juni muss die Saison in allen Ligen enden. „Nach unseren Berechnungen müssten die Ober- und Verbandsligen bei den Männern und Frauen den Spielbetrieb spätestens Anfang März wiederaufnehmen. Sonst bleibt uns keine Luft mehr, um auch nur auf irgendetwas zu reagieren“, so Schoof. Den letzten Jugendspieltag planen die beiden Verbände in ihren höheren Spielklassen derzeit für den 9. Mai. Ende Mai soll dort die Relegation für die Saison 2021/22 starten. In der Hoffnung, dass dann ein geordneter Spielbetrieb wieder möglich ist.