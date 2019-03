„Ich kann der Mannschaft heute nur ein riesiges Kompliment machen“, zeigte sich auch Findorffs Co-Trainer Heiko Blohme mehr als angetan von dem zweiten Saisonsieg seines Teams. „Vor allen Dingen in der Abwehr haben wir heute ein echtes Bollwerk aufgestellt“, führte der erfahrene Handballer weiter aus, „damit hatte in Dinklage vermutlich in dieser Form niemand wirklich gerechnet.“

Dass der TVD „keine Laufkundschaft“ (Blohme) darstellen würde, war den Findorffer Verantwortlichen vor Spielbeginn klar gewesen, so Blohme, „schließlich sind es alle körperlich robuste und sehr erfahrene Spielerinnen, die uns besonders im Rückraum vor große Probleme gestellt haben.“ Doch auch auf Findorffer Seite legten sich die Spielerinnen mächtig ins Zeug und beeindruckten die Gäste um deren Top-Angreiferin Klara Germann (vier Tore) durch aggressives Zweikampfverhalten. Mit einer konsequenten 6-0-Deckung kaufte Findorff den Gegnerinnen wiederholt den Schneid ab, Blohme hob dabei besonders Madita Woltemade (6) und Katrina Wessels (4) hervor. „Die beiden haben in der Abwehr über die gesamten 60 Minuten einfach ein großartiges Spiel abgeliefert“, lobte er, „und dazu mit ihren Toren in der Offensive außerdem auch noch einen großen Anteil am Erfolg gehabt.“

Obwohl den „Füchsinnen“ mit Nele Messer defensiv eine starke Spielerin fehlte, ließen sie sich nicht ins Bockshorn jagen, lediglich 19 Gegentore zeugten laut Heiko Blohme „von dem großen Selbstvertrauen aller Spielerinnen und dem hervorragen umgesetzten Matchplan“. Der lautete ebenso schlicht wie erfolgreich: „Den Rückraum der Gäste ausschalten und möglichst oft in schnelle Tempogegenstöße gelangen“. Ebenfalls ein Sonderlob erhielt dabei SG-Kapitänin und Spielmacherin Andrea Wiegandt. „Sie hat ihre Mitspielerinnen immer wieder lautstark dirigiert und das Spiel mit vielen präzisen Zuspielen aus der Defensive blitzschnell in die Offensive verlagert“, zeigte sich auch der Findorffer Co-Trainer mächtig beeindruckt.

Mit Beginn der zweiten Hälfte stellte Dinklage in der Abwehr von der offensiven 5-1-Deckung auf die deutlich kompaktere 6-0-Deckung um, was bei Findorff zunächst für „eine Menge Sand im Getriebe“ (Blohme) sorgte. Plötzlich agierten die Gastgeberinnen überhastet, warfen mehrfach freie Bälle „weg“ und ließen es an eben jener Kompromisslosigkeit mangeln, mit der Findorff in Durchgang eins noch zu punkten wusste. Nachdem Findorff dadurch einen zunächst vermeintlich komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung binnen weniger Minuten verspielt hatte und in einer zerfahrenen und hektischen Schlussphase sogar den Ausgleich hinnehmen musste (18:18/51.), mobilisierten die Spielerinnen noch ein letztes Mal sämtliche Kräfte und gingen durch Andrea Wiegandt schließlich erneut in Führung. Zwar mussten sie im direkten Gegenzug noch einmal den Ausgleich hinnehmen, doch nachdem sich Katrina Wessels für ihre starke Leistung mit dem Treffer zum 20:19 selbst belohnte, stellte „Oberfuchs“ Heiko Blohme defensiv auf offene Manndeckung um – und trug damit auch seinen Teil zum letztlich verdienten Heimsieg bei. „Ich bin sehr stolz auf die Mädels“, lobte Blohme, der vor der Begegnung mit dem Wilhelmshavener SSV (Sonnabend, 15. September, 17 Uhr) keine Sorgen hat, dass in Findorff jemand abheben könnte: „Sie halten den Ball flach, dafür sorgen wir Trainer.“

SG Findorff: Riecken, Preuß; Kelm, E. Wannmacher, Rump, Siegenthaler, Drost, Radziej, Woltemade (6), Wiegandt (6), Burmeister (3), Hedtke (1), Wessels (4)