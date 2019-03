Das Fischereihafen-Rennen in Bremerhaven ist eine Traditionsveranstaltung. (Elmar Geulen)

Schlechte Nachrichten für Fans der Fischereihafen-Rennens: Das Spektakel in Bremerhaven fällt in diesem Jahr aus. Das gab der Veranstalter am Dienstag auf seiner Homepage bekannt. Bereits 2018 musste das Rennen abgesagt werden.

Bei der Streckenabnahme am Dienstag einigten sich die Ausrichter mit dem Deutschen Motorsportbund (DMSB) auf einen Komromiss. "Weil es nun schon Ende März ist, müssen wir allerdings anerkennen und zugeben: Für 2019 ist ein Fischereihafen-Rennen leider nicht mehr zu realisieren", heißt es auf der Homepage des Veranstalters. Die Strecke hat eine Lizenz für 2020 und 2021.

Zum Kompromiss gehört, dass zum Beispiel in der Klasse 1 nur noch Motorräder an den Start gehen dürfen, die vor dem Jahr 2000 gebaut worden sind. Außerdem sollen Leitplanken für mehr Sicherheit sorgen. (mmi)