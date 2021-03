Mit vereinten Kräften und höchstem Einsatz verhindern Torwart Tomas Pöpperle, Michael Moore und Dominik Uher (rechts) gegen Sven Ziegler (verdeckt) in dieser Szene ein weiteres Tor der Straubing Tigers. (Michael Sigl/imago-images)

Es war sinnbildlich für dieses Nord-Süd-Duell in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), dass ausgerechnet Benedikt Kohl nach Spielschluss zum Interview vor die Kamera und das Mikrofon trat. Unbemerkt und ungeahndet hatte der Verteidiger der Straubing Tigers im ersten Drittel der Partie gegen die Fischtown Pinguins eine schwere Gesichtsverletzung erlitten. Nach den 60 Spielminuten war er trotz genähter, weil zuvor gespaltener Unterlippe zu Späßen aufgelegt und freute sich nach dem unerwartet klaren 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) der Niederbayern über drei wertvolle Punkte im Kampf um die vier Play-off-Plätze der DEL-Südstaffel.

Nachdem die Teams des Nordens und des Südens jeweils 24 Partien gegen die eigene Staffel-Konkurrenz bestritten haben, geht die DEL-Vorrunde seit Sonnabend mit den Nord-Süd-Vergleichen weiter. Und die Fischtown Pinguins bekamen gleich in ihrem ersten Spiel gegen die „neue“ Konkurrenz einen Vorgeschmack darauf, dass sie sich trotz bislang guter Leistungen und trotz des zweiten Platzes im Norden ihrer eigenen Play-off-Teilnahme längst noch nicht sicher sein können. „Ich suche nicht nach Entschuldigungen“, sagte Pinguins-Stürmer Dominik Uher, „aber uns hat die einwöchige Spielpause nicht gut getan. Wir werden uns in den nächsten Spielen steigern müssen.“

In der Tabelle hatte die Niederlage der Pinguins erst einmal keine schlimmen Folgen. Sie sind im Norden mit komfortablem Vorsprung Zweiter, während Straubing als Süd-Fünfter Boden gutmachte. 24 ihrer bisherigen 29 Punkte hatten die Tigers auf eigenem Eis geholt – das ließ erahnen, dass sie zu Hause anders agieren als auswärts. Und ganz offensichtlich hatten sie sich auf die Stärken ihres Gegners wesentlich besser einstellen können als es den Bremerhavenern gelungen war. Denn die Gastgeber überzeugten gegen den Favoriten von der Küste mit einer engagierten Vorstellung, in der sie die Pinguins eigentlich nie zur Entfaltung kommen ließen und sie am Ende sogar mit deren eigener wirkungsvollster Waffe, dem erfolgreichen Überzahlspiel, schlugen.

Beim 3:1 (35.) hielt Corey Tropp in Überzahl seinen Schläger in einen Schuss von Marcel Brandt, beim 4:1 (40.) traf Benedikt Schopper mit seinem von Dominik Uher abgefälschten Schuss fast genau in der Sekunde, als Pinguins-Stürmer Ross Mauermann gerade wieder von der Strafbank aufs Eis zurück durfte. Zu allem Übel für die Gäste waren die Tigers aber nicht nur im eigenen Powerplay effektiv, sondern sie unterbanden – mit einer Ausnahme – auch das Powerplay-Spiel der Pinguins erfolgreich. Nur die erste Überzahl der Gäste hatte Niklas Andersen mit einem klasse herausgespielten Tor nach Pass von Tye McGinn zum 1:1 (7.) abgeschlossen. Damit war das ebenfalls grandios herausgespielte 0:1 (3.) durch Travis James Mulock ausgeglichen, und die Gäste schienen ihrer Favoritenrolle allmählich gerecht werden zu können. Doch dazu sollte es am Sonntag nicht kommen. Nach kurzer Drangperiode der Fischtown Pinguins übernahmen die Tigers wieder das Kommando.

Letztlich bewahrte Tomas Pöpperle sein Team vor weiteren Einschlägen, doch auch der Gäste-Torwart konnte die verdiente Niederlage nicht verhindern. Und weil die Bremerhavener ihre Überzahl sowohl zu Beginn des zweiten als auch zu Beginn des dritten Drittels gegen einen großartig kämpfenden Gegner nicht nutzen konnten, sollten sie am Ende leer ausgehen. Zudem sah die Abwehr der Gäste beim 1:2 (25.) durch Jeremy Williams nicht gut aus, weil sie Straubings Stürmer gestattete, nahezu unbehelligt in weitem Bogen und einem vollständigen Kreis das Pinguins-Tor zu umkurven und dann abzuschließen. Ein Geniestreich des schelmisch grinsenden Williams, der für die Pinguins den Anfang vom Ende bedeutete.

Das 1:4 nach dem zweiten Drittel und dazu ein bestens eingestellter Gegner: Das ließ aus Sicht der Norddeutschen nichts Gutes mehr erahnen. Die wenigen ordentlichen Chancen der Gäste wurden allesamt sichere Beute des starken Tigers-Goalies Sebastian Vogl. Als Patch Alber aus spitzem Winkel und völlig unerwartet dann doch zum 2:4 (53.) traf, schöpften die Pinguins noch einmal Hoffnung. Das Bemühen um eine Resultatsverbesserung war ihnen am Sonntag ohnehin nie abzusprechen, aber ihnen fehlten diesmal die Ideen und auch die Mittel, die hoch motivierten Straubinger zu knacken.

Drei Minuten vor Schluss nahm Trainer Thomas Popiesch dann Tomas Pöpperle vom Eis, aber auch die damit erzwungene Überzahlsituation brachte nichts mehr ein. Im Gegenteil: Nachdem die Pinguins den Puck vertändelt hatten, traf Chase Balisy zum entscheidenden 5:2 (58.) ins leere Gäste-Tor.