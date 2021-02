Torjäger Jan Urbas brachte die Fischtown Pinguins schon in der dritten Minute mit dem 1:0 auf die Siegerstraße. (HARTMUT ADELMANN)

Genau so hatte sich Filip Reisnecker das letzte Drittel vorgestellt: Der 20-jährige Stürmer der Fischtown Pinguins hatte nach durchwachsenem Mittelabschnitt seines Teams ein offensives Schlussdrittel versprochen – und sollte recht behalten. Drei Treffer legten die Bremerhavener in der Partie bei den Iserlohn Roosters nach und siegten souverän mit 5:1 (2:1, 0:0, 3:0). Positiver Nebeneffekt des Erfolgs: Die Pinguins kletterten in der Nordstaffel der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) wieder auf Rang zwei und vergrößerten den Vorsprung vor dem Tabellenfünften Iserlohn auf komfortable sieben Punkte. Die besten vier Teams der beiden DEL-Staffeln ziehen nach der Hauptrunde bekanntlich in die Playoff-Runde um die deutsche Meisterschaft ein.

In der vergangenen Woche hatte Roosters-Geschäftsführer Wolfgang Brück das eigene Team scharf kritisiert. Das Eishockey der Mannschaft stelle ihn nicht zufrieden, weder im Angriff noch in der Abwehr. Die Folge: Kurz darauf verkündete Trainer Jason O'Leary seinen Abschied zum Saisonende, dann verloren die Roosters in Wolfsburg nach Penaltyschießen. Am Dienstag folgte das erste Heimspiel nach Brücks Verbalattacke – und es sah nicht so aus, dass Brücks Worte dem Team auf die Sprünge halfen. Im Gegenteil, denn nach dreieinhalb Minuten führten die Gäste durch Treffer von Jan Urbas (3.) und Patch Alber (4.) mit 2:0. Zur Führung brauchten die Pinguins nur 20 Sekunden, um aus ihrer Überzahl Kapital zu schlagen. Urbas hatte abgezogen, Torwart Janick Schwendener den Puck durch den Fanghandschuh rutschen lassen und das Schiedsrichtergespann nach Videobeweis das 1:0 anerkannt. Der Puck lag hinter der Torlinie.

Dann allerdings war es mit der Herrlichkeit der Gäste für fast 40 Minuten vorbei. Schon in der fünften Minute traf Taro Jentzsch zum 1:2-Anschluss, drei weitere Powerplay-Phasen der Bremerhavener blieben erfolglos. Trotz klarer Überlegenheit drohte sogar der Ausgleich, doch Roosters-Torjäger Joe Whitney traf in der 20. Minute nur den Pfosten des Gäste-Gehäuses.

Nach einem an Höhepunkten armen zweiten Drittel übernahmen die Gäste jedoch wieder das Kommando. Mit einem herrlichen Kontertor zum 3:1 (43.) sorgte Tye McGinn für die Vorentscheidung. Danach stand die Pinguins-Abwehr sicher. Wenn es eine Chance für Iserlohn gab, war Schlussmann Tomas Pöpperle auf dem Posten. Miha Verlic beseitigte letzte Zweifel am Sieg, als er das sechste Powerplay seines Teams zum 4:1 (54.) verwertete. Den Schlusspunkt setzte Alex Friesen, der einen weiteren Konter überlegt mit dem 5:1 (59.) abschloss.