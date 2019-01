Festigen den sechsten Tabellenrang: die Fischtown Pinguins. (nordphoto)

Die Fischtown Pinguins haben die direkte Play-offs-Qualifikation weiter im Visier. Mit dem 2:1 (0:0,0:1,2:0)-Sieg gegen die Straubing Tigers festigten die Bremerhavener den sechsten Tabellenrang. Dabei liefen sie lange einem Rückstand hinterher. Erst im letzten Abschnitt gaben die Pinguins dem Spiel durch die Tore von Mark Zengerle und Jan Urbas doch noch eine Wende. Mit dem Auswärtserfolg halten sie den bayrischen Konkurrenten im Kampf um die vorderen Plätze in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) weiter auf Distanz.

Die Bremerhavener hatten ihre bittere Niederlage nach Penaltyschießen vom vergangenen Sonntag in Köln schnell verdaut und sich am Freitagabend zurückgemeldet. Überaus schwungvoll und mit viel Elan starteten die Pinguins in die Partie gegen die Tigers. Man merkte ihnen den unbedingten Siegeswillen an. Die Bremerhavener erspielten sich eine Vielzahl an Chancen, sollten dafür im ersten Drittel allerdings noch nicht belohnt werden.

Nach dem Seitenwechsel erwischte es die Pinguins eiskalt. Es waren gerade erst fünf Minuten gespielt, da gelang den Gastgebern die überraschende Führung. Straubing-Angreifer Stefan Loibl eroberte sich die Scheibe an der Bande und startete ein Solo. Spielend leicht sprintete der Stürmer auf den Kasten von Torhüter Tomas Pöpperle zu und erzielte problemlos das 1:0. Die Bremerhavener ließen sich davon nicht aus der Bahn werfen, sie gaben sich nicht auf und fanden im Schlussdrittel zurück in die Spur. In der 43. Minuten gelang ihnen durch Mark Zengerle der 1:1-Ausgleich. Kurz vor dem Ende sollte es für die Pinguins noch besser kommen. In der 57. Minute erzielte Jan Urbas den 2:1-Siegtreffer.