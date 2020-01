Kristers Gudlevskis war auch in Schwenningen ein großer Rückhalt der Fischtown Pinguins. Bei den drei Gegentoren war der Bremerhavener Torwart allerdings machtlos. (HARTMUT ADELMANN)

Die Erfolgsserie der Fischtown Pinguins ist gerissen. Nach zuletzt sechs Siegen in Folge und dem grandiosen 5:1 am Freitag gegen Nürnberg unterlag die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch bei den Schwenninger Wild Wings mit 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) nach Verlängerung. Vor 4891 Zuschauern war Mike Blunden nach insgesamt 63:47 Spielminuten der gefeierte Mann bei den Gastgebern: Der Kanadier schloss einen Alleingang zum umjubelten 3:2 ab.

„Es war ein wirklich sehenswertes Tor von Mike Blunden“, sagte Pinguins-Teammanager Alfred Prey und zeigte sich nach Spielschluss als fairer Verlierer. Dabei hatten die Gäste genügend Möglichkeiten besessen, in der regulären Spielzeit das Eis als Gewinner zu verlassen. Das größte Pech hatte Miha Verlic, dessen Schuss den Pfosten des gegnerischen Gehäuses traf. „Wir hätten die Partie früher für uns entscheiden können“, sagte Prey.

Trotz der vermeidbaren Niederlage attestierte der Manager seiner Mannschaft eine gute Vorstellung. „Wir haben uns wieder als funktionierendes Kollektiv präsentiert“, sagte er. Dass die Pinguins am Sonntag nicht auch ein erfolgreiches Kollektiv waren, lag möglicherweise an ihrer Personalnot in der Abwehr. Weil Patch Alber aus privaten Gründen die Reise ins südwestliche Baden-Württemberg nicht antreten konnte, standen Trainer Popiesch nur noch fünf Verteidiger zur Verfügung. Zudem fehlte der erkrankte Stürmer Mark Zengerle erneut, immerhin aber konnte Christian Hilbrich wieder mitwirken.

Nachdem Mike Blunden und Jordan Caron erste Chancen für die Gastgeber vergeben hatten, übernahmen allmählich die Bremerhavener das Kommando. Zwar scheiterte Jan Urbas noch an Torwart Dustin Stahlmeier und verzog Ross Mauermann aus aussichtsreicher Position, doch in der neunten Minute traf Carson McMillan nach Vorarbeit von Stefan Espeland und Jan Urbas zum 1:0 für die Pinguins. Nur sechs Sekunden zuvor war Schwenningens Mark Fraser auf die Strafbank geschickt worden, nun stand McMillan frei vor Goalie Stahlmeier und vollendete zur Führung.

Möglicherweise hätte der Schuss von Verlic kurz vor Ende des ersten Drittels die Gastgeber entscheidend zurückgeworfen. Doch der Pfosten verhinderte das 0:2, sodass der Tabellenvorletzte weiter auf den ersten Sieg des neuen Jahres hoffen durfte. Umso ärgerlicher aus Sicht der Gäste fiel der Ausgleich. Es war ein umstrittenes Tor, das Mannschaft und Fans gleichermaßen beschäftigte. Die Bremerhavener monierten hohen Stock von Alex Weiß, die Unparteiischen erkannten das 1:1 von Jordan Caron (38.) jedoch an.

Mit seinem Treffer zum 2:2 schürte Justin Feser die Hoffnungen der Fischtown Pinguins auf die Fortsetzung ihrer Erfolgsserie. Doch in der Verlängerung trafen schließlich die Schwenninger. (ADELMANN)

Der Pfostentreffer im ersten Drittel, nun das späte Gegentor im zweiten: Die Schlussphasen dieser beiden Spielabschnitte gaben den Pinguins in den anschließenden Pausen zu denken. Doch wieder einmal bewiesen die Gäste eine tolle Moral. Auch vom schnellen 1:2 durch Markus Poukkula (42.) ließen sie sich nicht entmutigen. Im Gegenteil: Die Pinguins drehten noch einmal mächtig auf und schafften nach Pass von Alex Friesen in der 52. Minute das 2:2.

Damit war den Bremerhavenern zumindest ein Punkt aus dieser Partie sicher. Ein Punkt, der in der Endabrechnung der Saison vielleicht sogar noch wichtig werden könnte, denn im Gegensatz zum Tabellenfünften Bremerhaven kassierte der -vierte nach regulärer Spielzeit eine unerwartet deutliche 2:5-Niederlage beim Schlusslicht Iserlohn Roosters und ging deshalb leer aus. „Damit haben wir den Rückstand auf die Eisbären Berlin sogar um einen Zähler verkürzen können“, freute sich Alfred Prey, der seinem Torwart Kristers Gudlevskis erneut eine konstant gute Leistung bescheinigte. „Das erste Tor war umstritten, beim zweiten bekommt ein Gegner den Schläger in die Schussbahn, und beim dritten konnte er gar nichts machen“, fasste der Manager die entscheidenden Szenen zusammen.

Bereits am kommenden Donnerstag müssen die Fischtown Pinguins erneut auswärts antreten. Gegner ist dann der Tabellendritte Adler Mannheim, der sich am Sonntag mit 3:1 bei der Düsseldorfer EG durchsetzte. Auch das war ein Ergebnis, das den Bremerhavenern entgegenkam, denn so beträgt ihr Vorsprung vor der DEG weiterhin sieben Punkte. „Wir haben keinen Grund, mit dem Verlauf dieses Spieltags unzufrieden zu sein“, hakte Alfred Prey das 2:3 also rasch ab. Die Konzentration gilt ab sofort dem Spiel in Mannheim, dem am Sonntag um 14 Uhr der Heimauftritt gegen die Augsburger Panther folgt.

Spätestens dann wollen die Bremerhavener wieder in der Erfolgsspur sein. Vielleicht feiern sie aber schon am Donnerstag endlich ihr erstes Erfolgserlebnis in dieser Saison gegen Mannheim. In den beiden bisherigen Vergleichen zogen die Pinguins zu Hause mit 4:5 nach Penaltyschießen und auswärts klar mit 0:3 den Kürzeren.