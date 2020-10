Noch hat der Puck Pause: Die Deutsche Eishockey-Liga hat den Saisonstart erneut vertagt, Pinguins-Manager Alfred Prey ist aber zuversichtlich, dass die Eiszeit Mitte Dezember beginnen wird. (Carmen Jaspersen /dpa)

Weil der Beginn der Eiszeit ­erneut und nun sogar auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, wird die Stimmung bei ­Aktiven und Klubs immer frostiger. Die neu gegründete Spielergewerkschaft SVE (Spielervereinigung Eishockey) hat mit Unverständnis und Kritik reagiert und den Verantwortlichen der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) Konzeptlosigkeit vorgeworfen. „Ich hätte mir Alternativkonzepte gewünscht, auch mehr Innovation“, sagte der SVE-Vorsitzende Moritz Müller. Wie viele Fans in ganz Deutschland, fürchtet auch der Kapitän des deutschen Nationalteams, dass die Saison in diesem Winter komplett ausfallen könnte. Die Absichtserklärung der 14 Vereine, Mitte Dezember den Spielbetrieb aufnehmen zu wollen, ist Müller zu vage: „Was soll sich bis dahin verändern?“

Diese Frage vermag auch Alfred Prey, der Teammanager der Fischtown Pinguins aus Bremerhaven, nicht seriös zu beantworten. „Es ist keine einfache Zeit für uns“, sagt Prey auch vor dem Hintergrund der aktuell wieder steigenden Infektionszahlen. Keine andere Hallensportart hat unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie derart zu leiden wie der Eishockeysport. Es ist die Sportart mit den meisten Zuschauern, und es ist die Sportart, die sich zum größten Teil eben auch aus den Zuschauereinnahmen, die rund 80 Prozent des Umsatzes ausmachen, finanziert. „Die Abhängigkeit von den Zuschauereinnahmen ist groß, sie spielen schon eine wichtige Rolle im Etat“, sagt Alfred Prey.

Aktuell gilt die Regelung, dass die Klubs in ihren Hallen vor maximal 20 Prozent an Zuschauern spielen dürften. 20 Prozent – diese Marke wäre fahrlässig und existenzbedrohend, hatten einige Vereinsvertreter wiederholt angemerkt. Angesichts hoher laufender Kosten und fehlender Einnahmen aus dem Ticketverkauf wäre man wirtschaftlich nicht in der Lage, einen Spielbetrieb durchführen zu können. Alfred Prey hält dagegen. Er sagt: „Wir gehen davon aus, dass wir die Saison finanziell überleben, selbst wenn wir nur vor 20 Prozent der Zuschauer spielen dürfen.“ Und man könne es auch aushalten, wenn ein, zwei Spiele ganz ohne Publikum stattfinden müssten. „Bremerhaven wird auf jeden Fall spielen“, hatte Pinguins-Geschäftsführer Hauke Hasselbring unlängst schon klar und deutlich formuliert.

Jetzt legt Alfred Prey nach: „Wir sind bereit und warten auf das Go!“ Dieses Startsignal werde bald kommen, davon geht Bremerhavens Teammanager aus. „Alle Klubs wollen spielen, das ist der Tenor“, sagt Prey. Die Klubs würden alles versuchen, um einen Spielbetrieb möglich zu machen. Dazu gehöre auch der Antrag auf Unterstützung durch das Konjunkturpaket. 200 Millionen Euro hat der Bund bereit gestellt, um einzelne Vereine mit bis zu 800.000 Euro für weggebrochene Zuschauereinnahmen zu entlasten.

Könnten mehr als 20 Prozent der Zuschauer unterbringen

Auch die Pinguins haben diese Unterstützung beantragt, sagt Alfred Prey. An eine Komplettabsage der Spielzeit, die laut DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke nicht auszuschließen sei, glaubt Prey nicht. „Wir werden das hinbekommen“, sagt er auch mit Blick auf das Hygienekonzept. Jeder Schritt sei eng mit dem Gesundheitsamt abgestimmt worden, „wir haben ein sehr gutes Hygienekonzept und könnten auch mehr als nur 20 Prozent der Zuschauer unterbringen“.

Prey bleibt also auch in der Krise optimistisch. Der 66-Jährige geht im Moment fest davon aus, dass ab Dezember noch eine komplette Saison mit 52 Hauptrundenspielen, aber ohne Playoffs absolviert und ein Meister gekürt wird. Die Pinguins scharren also schon mit den Kufen. Alle Spieler sind in Bremerhaven vor Ort, befinden sich derzeit aber noch in Kurzarbeit und halten sich individuell fit. Sobald der Termin für den Ligastart feststeht, sagt Alfred Prey, geht‘s los. Trainingsauftakt könnte dann am 1. November sein.