Es geht in diesen Tagen eher beschaulich zu rund um die Eisarena in Bremerhaven. Es sei längst nicht so hektisch wie normal, sagt auch Thomas Popiesch, der Trainer der Fischtown Pinguins. Der Saisonstart der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) wurde infolge der Corona-Pandemie von September auf Mitte November verschoben, entsprechend verschoben wurde bei den Pinguins deshalb auch der Beginn der Saisonvorbereitung. Anfang Oktober, sagt Popiesch, wolle man starten, „aber wir haben ja erlebt, wie schnell sich die Dinge in dieser Zeit ändern und Planungen wegen neuer Bestimmungen über den Haufen geworfen werden“. Zu beachten habe man natürlich auch, welcher Spieler sich nach der Einreise noch in Quarantäne zu begeben hat.

Die Deutsche Eishockey-Liga will am 13. November und damit knapp zwei Monate später als ursprünglich vorgesehen in die neue Spielzeit starten, und das mit möglichst vielen Zuschauern. Gespielt werden soll mit einer kompletten Hauptrunde mit 52 Partien pro Team und einem verkürzten Playoff-Format. Auf den Starttermin haben sich die 14 Klubs kürzlich in einer Videokonferenz geeinigt. Die Liga hat sich dabei aber eine Hintertür offen gelassen. „Selbstverständlich wissen wir, dass sich die Rahmenbedingungen in diesen Corona-Zeiten immer wieder ändern können“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Daher können wir nur starten, wenn von den Behörden grünes Licht kommt und hierbei für die Klubs ein Spielbetrieb wirtschaftlich darstellbar ist."

Derzeit werden von den Vereinen individuelle Hygienekonzepte erstellt, die mit den jeweiligen Behörden abgestimmt werden. Bei den Pinguins kümmern sich Geschäftsführer Hauke Hasselbring und Teammanager Alfred Prey darum, „beide“, sagt Popiesch, „machen da einen Riesen-Job.“ Die Klubs wollen „alle Parameter erfüllen, um in den Spielbetrieb mit Zuschauern einsteigen zu können“, sagt DEL-Geschäftsführer Tripcke. „Wir wissen alle, dass wir die Zuschauereinnahmen brauchen“, sagt auch Thomas Popiesch. „Darauf basiert das Geschäftsmodell.“ Weil man schlussendlich aber von der Politik abhängig sei und die Zustimmung für Zuschauer in der Halle benötige, sei er mit Prognosen vorsichtig, betont der 55-Jährige.

Seit Januar 2016 ist Thomas Popiesch bereits als Chefcoach am Bremerhavener Wilhelm-Kaisen-Platz tätig und hat die Pinguins nach dem Aufstieg 2016 viermal in Folge bis in die Playoffs beziehungsweise in die Pre-Playoffs geführt. Für die kommende Saison sieht er den Klub gut aufgestellt, „wir haben eine Mannschaft, mit der wir konkurrenzfähig sind“, sagt Popiesch. Als Trainer hätte er gerne ein, zwei Spieler mehr gehabt in seinem Kader, der Teammanager gerne ein, zwei Spieler weniger, sagt der Coach. Also habe man sich in der Mitte getroffen.

Neue Gesichter

22 Aktive umfasst das Aufgebot für die kommende Spielzeit, sieben davon sind neu in Fischtown. Angefangen bei Goalie Brandon Maxwell. Der 29-jährige US-Amerikaner hat einen Vertrag bis 2023 unterschrieben und bildet nun mit Tomas Pöpperle das Torhüter-Duo der Pinguins. Für die Verteidigung verpflichtete der Klub den gebürtigen Tschechen Vladimir Eminger (28) und den 24-jährigen dänischen Nationalspieler Anders Krogsgaard. In der Offensive gibt es zudem mit dem deutschen U 19-Nationalspieler Filip Reisnecker (18), dem dänischen Scorer Niklas Andersen (22), Mitch Wahl (30) und Ziga Jeglic vier weitere neue Gesichter.

Als echter Coup könnte sich dabei die Verpflichtung des slowenischen Nationalspielers Jeglic erweisen: Der 32-Jährige wird bei den Pinguins eine Sturmreihe mit seinen Nationalmannschaftskollegen Miha Verlic und Jan Urbas bilden. „Wir haben lange gesucht, um Jan und Miha einen passenden Spieler dazuzugeben“, sagt Thomas Popiesch. Der Coach, der selbst noch bis Sommer 2022 unter Vertrag steht, geht davon aus, dass Urbas und Verlic im Vorfeld der Verpflichtung „gute Werbung für Bremerhaven gemacht haben“.