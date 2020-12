Trainer Thomas Popiesch und sein Team. (Jonas Brockmann/ Eibner-Pressefoto)

Seit Sommer haben sie darauf hingefiebert. Zweimal ist der Starttermin wegen der Corona-Pandemie verschoben worden, jetzt aber geht es endlich los, jetzt wird auch in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) wieder um Punkte gespielt. An diesem Freitag um 19.30 Uhr bestreiten die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven ihr erstes Auswärtsspiel bei den Eisbären Berlin. Es ist der Auftakt in eine Saison, von der niemand seriös vorhersagen kann, ob sie wie geplant durchgeführt werden kann. „Wir wissen nicht, was kommt und in welchem Maße überhaupt Eishockey gespielt werden kann“, sagt auch Thomas Popiesch, der Cheftrainer der Fischtown Pinguins.

Wie sehr Corona und positive Covid-19-Tests Einfluss nehmen können auf Termine und Ansetzungen, das hat der Eishockeysport bereits während des Vorbereitungsturniers um den Magenta-Sport-Cup erfahren müssen. Von den acht teilnehmenden Teams hatten sich Schwenningen und Bremerhavens Auftaktgegner Berlin zwischenzeitlich komplett in Quarantäne begeben müssen, drei Partien wurden ersatzlos gestrichen. Die Vorbereitung der beiden betroffenen Teams auf den anstehenden Saisonstart wurde dadurch arg beeinträchtigt.

Der Cup bot also schon mal einen Vorgeschmack auf das, was im Ligabetrieb an Szenarien drohen könnte. „Wir werden keine reibungslose Saison erleben, das muss jedem im Vorfeld klar sein“, sagt Thomas Popiesch und ergänzt: „Wir werden damit leben müssen, wir werden damit umgehen müssen. Es kann jeden erwischen.“ Auch Bremerhavens Teammanager hat Bedenken: „Es wird mit Sicherheit die eine oder andere Verlegung geben“, sagt Alfred Prey, der das Konzept für den Ligabetrieb aber für gut befunden hat.

An diesem Donnerstag geht es nun also los mit der Partie Kölner Haie gegen Düsseldorfer EG. Es geht los mit allen 14 Teams, aber mit weniger Spielen. Es gibt eine Nord- und eine Südgruppe, um die Reisetätigkeit einzuschränken. Der Modus der Hauptrunde wurde verändert und die Zahl der Spiele von 52 auf 38 reduziert. Unter den aktuellen Gegebenheiten hält Popiesch diesen Modus für den bestmöglichen Modus, „er bringt uns Planungssicherheit und Spiele“, sagt der 55-Jährige. Und genau darum geht es: Popiesch und seine Mannen wollen spielen, sie wollen ihrem Sport nachgehen – erfolgreich nachgehen. So wie im Magenta-Cup, wo das Team um Kapitän Mike Moore (36) trotz der Finalniederlage gegen München schon mal eine echte Duftmarke gesetzt hat.

Alle fighten um ihre Eiszeit

„Wir haben ein richtig gutes Turnier gespielt“, sagt Thomas Popiesch. Überrascht habe ihn dabei, wie stark sich sein Team läuferisch und auch spielerisch präsentiert habe, „wir haben gutes Eishockey geboten“, so der Coach. Gefallen habe ihm auch, wie seine Mannen sich eingesetzt und gekämpft hätten. „Jeder Spieler will sich anbieten. Alle fighten um ihre Eiszeit. Das will man natürlich sehen“, sagt Popiesch. Seit Januar 2016 ist er bereits als Chefcoach am Bremerhavener Wilhelm-­Kaisen-Platz tätig und hat die Pinguins nach dem Aufstieg 2016 viermal in Folge bis in die Play-offs beziehungsweise in die Pre-Play-offs geführt.

Für die kommende Saison sieht der Trainer den Klub gut aufgestellt: „Ich bin mit dem Kader ganz zufrieden. Wir haben eine Mannschaft, mit der wir konkurrenzfähig sind“, sagt Popiesch. Er weiß aber auch, dass es personell und damit dann auch qualitativ eng werden könnte, sollte es Corona-bedingt oder aufgrund von Verletzungen zu Ausfällen kommen. 22 Aktive umfasst das Aufgebot für die kommende Spielzeit, sieben davon sind neu. Angefangen bei Goalie Brandon Maxwell. Der 29-jährige US-Amerikaner, der in der Vorbereitung bereits mit exzellenten Leistungen aufwartete, hat einen Vertrag bis 2023 unterschrieben und bildet mit Tomas Pöpperle das Torhüter-Duo der Pinguins. Für die Verteidigung verpflichtete der Klub den gebürtigen Tschechen Vladimir Eminger (28) und den 24-jährigen dänischen Nationalspieler Anders Krogsgaard. In der Offensive gibt es zudem mit dem deutschen U 19-Nationalspieler Filip Reisnecker (19), dem dänischen Scorer Niklas Andersen (23), dem Amerikaner Mitch Wahl (30) und dem slowenischen Nationalspieler Ziga Jeglic (32) vier weitere neue Gesichter.

Mehr zum Thema Eishockey Im Finale gestoppt Die Fischtown Pinguins verlieren ein hochklassiges Endspiel um den Magenta-Sport-Cup gegen Red Bull ... mehr »

Die Pinguins setzen auf funktionierende Systeme, wie in der Vergangenheit habe man also probiert, die Abgänge möglichst eins zu eins zu ersetzen, sagt Thomas Popiesch. Ziga Jeglic etwa nimmt in der ersten Sturmreihe den Platz von Mark Zengerle ein. Niklas Andersen wiederum ersetzt Justin Feser, während mit Anders Krogsgaard ein weiterer Däne an Stelle von Stefan Espeland verteidigt. Damit habe man gute Erfahrungen gemacht, sagt der Coach, der selbst in Bremerhaven noch bis Sommer 2022 unter Vertrag steht. Als echter Coup könnte sich dabei die Verpflichtung von Jeglic erweisen: Der 32-Jährige bildet bei den Fischtown Pinguins eine Sturmreihe mit seinen Nationalmannschaftskollegen Miha Verlic und Jan Urbas. Wie gut diese „Slowenen-Reihe“ harmoniert, wurde bereits beim Magenta-Cup deutlich, wo das Trio in Summe 13 Tore erzielte und vor allem im Überzahlspiel brillierte.

„Harte Arbeit und Spaß dabei“, so lautet die Devise von Cheftrainer Popiesch und seinem Assistenten Martin Jiranek. Und so gehen die Verantwortlichen auch die neue Spielzeit an. „Die Saison wird nicht so lang sein. Du musst von Anfang an hellwach sein, um da eine gute Rolle zu spielen“, sagt Popiesch. Geschenkt bekomme man nichts, deshalb müsse man vom ersten Spieltag an versuchen, so viele Punkte wie möglich einzusammeln. Punkte für den Einzug in die Play-offs, denn das ist unser Ziel, sagt Thomas Popiesch. „Und dann werden wir sehen, wie die Saison läuft.“

Zur Sache

DEL im neuen Format

Mit einem stark veränderten Format startet die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) in die Saison 2020/21. Um den Reiseaufwand zu verringern, spielen die 14 Klubs in einer Nord- und einer Südgruppe. Zur Gruppe Nord gehören Bremerhaven, Berlin, Wolfsburg, Iserlohn, Köln, Krefeld und Düsseldorf, in der Gruppe Süd spielen Mannheim, Schwenningen, München, Augsburg, Nürnberg, Ingolstadt und Straubing. In den jeweiligen Gruppen wird gegen jeden Gegner eine Doppelrunde mit je zwei Heim- und zwei Auswärtsspielen ausgetragen. Daraus ergeben sich für jedes Team 24 Partien.

Gegen die Klubs der anderen Regionalgruppe ist jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel geplant, die 14 Partien werden später noch terminiert. Die Hauptrunde umfasst somit pro Team 38 Spiele und dauert bis zum 18. April. Die ersten vier jeder Gruppe qualifizieren sich im Anschluss für die Play-offs, die im Viertelfinale noch gruppenintern, ab dem Halbfinale über Kreuz und im Modus Best of Three gespielt werden. Die Meisterschaftsentscheidung fällt spätestens am 7. Mai.