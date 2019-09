Ross Mauermann (im Bild) vollendete einen Konter über Cory Quirk zum 1:0. (Peter/Hansepixx)

Mit einem glücklichen, aber nicht unverdienten 1:0 (0:0, 0:0)-Auswärtssieg bei der Düsseldorfer EG (DEG) sind die Fischtown Pinguins in ihre vierte Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Die Gäste waren über das gesamte Spiel gesehen die cleverere Mannschaft und machten letztlich einen Fehler weniger als die DEG.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch ging nahezu in Bestbesetzung in die Partie im Düsseldorfer ISS Dome vor offiziell 7219 Zuschauern gegen das Team von Gastgeber-Trainer Harold Kreis. Lediglich Verteidiger Stefan Espeland, der sich unter der Woche noch mit einem grippalen Infekt herumplagte, wurde nicht rechtzeitig fit. Dagegen konnte der angeschlagene Stürmer Jan Urbas auflaufen. Der slowenische Nationalspieler war im Spiel um Platz drei beim SWB-Energie-Cup gegen den schwedischen Zweitligisten Kristianstads IK (4:1) vor knapp einer Woche nicht dabei, nachdem er am Abend zuvor im letzten Drittel gegen den VSV Villach (4:7) passen musste. Wie wichtig der Slowene im Team der Fischtown Pinguins ist, zeigte sich zuletzt am Ende der vergangenen Saison. Der Assistant von Kapitän Michael Moore war mehrere Wochen lang wegen einer Gehirnerschütterung ausgefallen und fehlte auch in der ersten Runde der Play-offs gegen die Thomas Sabo Ice Tigers.

Mit zwei Abgängen aus der vergangenen Spielzeit feierten die Pinguins in Düsseldorf gleich zu Saisonbeginn ein Wiedersehen. Chad Nehring und Nicholas B. Jensen liefen nun im Trikot der DEG auf, der dritte Ex-Bremerhavener Christoph Körner pausierte zunächst noch. Die Gäste aus der Seestadt fanden gut in die Partie und unterbanden die ersten Angriffe des Heimteams erfolgreich, indem sie viel Druck auf die Scheibe brachten. Allerdings feuerten sie wie auch die DEG im ersten Drittel wenige Schüsse auf das gegnerische Tor ab, was sich im zweiten Spielabschnitt dann allerdings nur geringfügig ändern sollte. Pinguins-Torhüter Tomas Pöpperle musste in den ersten 40 Minuten vor allem gegen Düsseldorfs Rechtsaußen Chad Nehring parieren, während auf der Gegenseite Center Alexander Friesen am häufigsten den Puck Richtung Mathias Niederberger im DEG-Gehäuse brachte.

Im Schlussdrittel dauerte es genau sieben Minuten, dann brachen die Fischtown Pinguins den Bann. Ross Mauermann vollendete einen Konter über Cory Quirk und Michael Moore, obwohl Düsseldorfs Maximilian Kammerer beinahe die Scheibe noch aus dem DEG-Tor wischte. Somit wurde fast ein Eigentor aus dieser Szene. Sechseinhalb Minuten vor der Schlusssirene rettete Tomas Pöpperle die Gästeführung mit einer tollen Parade im kurzen Eck. Die letzten 80 Sekunden, als DEG-Coach Harold Kreis seinen Torhüter vom Feld nahm, überstanden die Pinguins unbeschadet. DEG-Verteidiger Marc-Anthony Zanetti lobte die Pinguins: „Sie waren heute von zwei gut verteidigenden Mannschaften die bessere.“