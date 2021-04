Ross Mauermann (links) brachte die Fischtown Pinguins in Ingolstadt zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung. Der Treffer sollte aber nicht zum Sieg reichen. (osnapix / PIX)

Von einer Spazierfahrt nach Ingolstadt zu sprechen, verbot sich schon wegen der Entfernung von Bremerhaven in die bayerische Autostadt. Doch sportlich ging es für die Fischtown Pinguins in der vorletzten Partie der Hauptrunde um nichts mehr. Es hatte schon vor dem 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) nach Penaltyschießen festgestanden, dass das ohne Jan Urbas und Ziga Jeglic spielende Team von Trainer Thomas Popiesch als Zweiter der Nordstaffel in die Play-offs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) einziehen wird.

Auch Südvertreter ERC Ingolstadt, der am Freitag seine fünfte Partie innerhalb von sieben Tagen absolvierte, hatte den Einzug in die Play-offs sicher – mit dem Sieg über die Pinguins ist er nun sicherer Dritter. So rückten ein paar nette Fakten um die gemeinsame Historie der beiden Klubs in den Fokus. Denn am 16. April 2005, also genauso 16 Jahre zuvor, sicherte sich der damals noch REV Bremerhaven heißende Klub aus dem Norden eben gegen Ingolstadt die Zweitliga-Meisterschaft. Letztlich aber stiegen die Bayern auf, weil das alte Stadion der Seestädter nicht erstligatauglich war.

Tomas Pöpperle, seit 2017 Torwart und großer Rückhalt der Bremerhavener, hat ebenfalls besondere Erinnerungen an den ERC: Als 20-Jähriger feierte er 2005 im Tor der Eisbären Berlin im Spiel gegen Ingolstadt sein DEL-Debüt. Und der inzwischen 36-Jährige durfte nun, erstmals seit dem 31. März, in einem Punktspiel wieder aufs Eis. Brandon Maxwell war zu Hause geblieben, sodass Joseph Cemore als Ersatzkeeper dabei war.

Pöpperle war die lange Pause nicht anzumerken. Weil die Ingolstädter wie schon am Dienstag, als sie in Bremerhaven mit 2:5 verloren hatten, wieder angriffslustiger waren und dreimal so häufig wie die Gäste aufs gegnerische Tor schossen, hatte der Goalie genügend Chancen, sich auszuzeichnen.

Zugleich war es beeindruckend, wie effizient die Pinguins agierten: Nach zwei Dritteln und nur zwölf Schüssen führten sie durch Treffer von Niklas Andersen (12.) und Ross Mauermann (38.) mit 2:1. Zwischenzeitlich hatte Ex-Pinguin Justin Feser zum 1:1 (33.) getroffen. Im Schlussdrittel machten die Gastgeber weiter Druck und glichen durch Fabio Wagner zum 2:2 (47.) aus. Dabei blieb es bis zum Penaltyschießen. Zeit zum Ausruhen haben die Pinguins aber nicht: Am Sonntag empfangen sie um 14.30 Uhr die Nürnberg Ice Tigers.