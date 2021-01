Gegen Krefeld wieder großer Rückhalt der Fischtown Pinguins: Goalie Tomas Pöpperle. (Hartmut Adelmann)

Mihails Svarinskis hatte so sehr gehofft, dass in seiner Mannschaft endlich im Angriff der Knoten platzt. Der Trainer der Krefeld Pinguine und sein Team sind in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) derzeit nicht zu beneiden: Nach sechs Spielen haben sie noch keinen Punkt auf ihrem Konto, dafür aber das katastrophale Torverhältnis von 8:27. Ausgerechnet im siebten Saisonspiel bei den Fischtown Pinguins sollte es endlich besser werden. Zehn Minuten sah es danach aus, dann war es um die Gäste geschehen. Am Ende kassierten sie beim neuen Tabellenführer aus Bremerhaven eine 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)-Niederlage.

Am vergangenen Sonnabend hatten die Krefelder auf eigenem Eis gegen die Fischtown Pinguins mit 0:2 verloren. Dabei zeigten sie eine engagierte Leistung, sodass die Bremerhavener selbst von einem glücklichen Sieg sprachen. Am Donnerstag erwischte das Schlusslicht den besseren Start, ging durch Lucas Lessio mit 1:0 (6.) in Führung – und offenbarte danach, warum es am Tabellenende steht. Bei eigener Überzahl verlor Lucas Lessio die Scheibe, Niklas Andersen vollendete zum 1:1 (10.). Jetzt waren die Gastgeber im Spiel. Während Krefeld erst 30 Sekunden vor Schluss durch Ivan Petrakov das zweite Tor erzielte, waren auf der Gegenseite Maxime Fortunus (13.), Stanislav Dietz (27.), Ziga Jeglic (29.), Miha Verlic (34.) und Jan Urbas (53.) erfolgreich. Torwart Tomas Pöpperle verhinderte gegen die zwar bemühten, aber letztlich klar unterlegenen Krefelder mit einigen Glanzparaden weitere Gegentore.

Bitter für die Krefeld Pinguine: Sie verloren Verteidiger Daniil Valitov mit Verdacht auf Bruch des Unterkiefers, nachdem ihn ein Schuss von Jan Urbas (36.) mit voller Wucht im Gesicht getroffen hatte. Die Gastgeber mussten ab der 38. Minute wegen einer Matchstrafe auf Ziga Jeglic verzichten.