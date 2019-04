Wochenpensum 80 Kilometer: Langstrecken-Schwimmer Florian Wellbrock. (JOEL MARKLUND/dpa)

Florian Wellbrock: Meine Anfänge gehen auf meine Kindheitsjahre –zurück. Meine Eltern wollten damals, dass ich schwimmen lerne. Je mehr Berührungen ich mit dem Wasser hatte, desto begeisterter war ich, und bin dann einfach dran geblieben. Und heute stehe ich nun da, wo ich bin.

Mittlerweile tatsächlich nicht mehr, da ich einfach zu sehr auf mich selbst fokussiert bin. Als Kind, so um das Jahr 2008 rum, habe ich Marcus Herbst sehr bewundert. Er war damals der Überschwimmer schlechthin.

Die sportlichen Infrastrukturen sind in Magdeburg einfach deutlich besser als in Bremen. Ich kann hier ein ganz anderes Trainingspensum absolvieren, das einfach Voraussetzung für den Erfolg ist, den man einfahren möchte.

Ich kann in Magdeburg zum Beispiel elf Trainingseinheiten wöchentlich machen. In Bremen waren es, soweit ich weiß, sechs. Auch wenn man die Distanzen vergleicht, die ich wöchentlich schwimme und geschwommen bin, ist ein deutlicher Unterschied erkennbar. In Bremen waren es 30 bis 40 Kilometer die Woche. Hier schaffe ich rund 80 Kilometer wöchentlich.

Ja. Ein Kriterium sind vor allem die Wasserzeiten. Es muss mir möglich sein, täglich jeweils morgens und nachmittags zwei Stunden zu trainieren. Außerdem ist mir eine starke Trainingsgruppe sehr wichtig, die mich motiviert. Es macht nicht so viel Spaß alleine vorne weg zu schwimmen. Ich habe immer ganz gerne auch Teamkollegen, die links und rechts neben mir schwimmen.

Was heißt oft? Ich würde sagen, so einmal im Quartal. Und Weihnachten verbringe ich natürlich auch immer zu Hause bei meiner Familie.

Ja. Tatsächlich aber erst nach meiner sportlichen Karriere.

Also, ich bin vor Wettkämpfen schon sehr konzentriert und versuche, mich in die Situation, die mich erwartet, hineinzuversetzen. Dazu gehört natürlich auch, sich bewusst zu machen, welche Athleten neben mir schwimmen. Ich visualisiere praktisch immer das Rennen. Unmittelbar davor höre ich dann immer Musik und gehe in mich.

(lacht) Ja, stimmt. Das ist tatsächlich immer noch aktuell. Deutschrap pusht mich in der Hinsicht ganz gut.

Ja, das bekommt man schon mit. Gerade auf 1500 Metern hat man ja im Wettkampf relativ viel Zeit nachzudenken – anders als zum Beispiel auf 100 Metern Kraulen. Ich würde sagen, man hat einen ganz guten Überblick, was auf den benachbarten Bahnen passiert. Wie es dagegen auf der anderen Beckenseite läuft, sieht man dann natürlich nicht mehr.

Sagen wir mal so: Die Nervosität ist jetzt eine andere. Ich kann damit deutlich besser umgehen als früher. Man muss ja auch bedenken, dass eine gesunde Nervosität auch wichtig ist, um optimale Leistungen zu erzielen.

Das kam tatsächlich sehr überraschend und ich hatte es, ehrlich gesagt, überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe ja auch, wie gesagt, gar nicht mehr so viel mit Bremen zu tun. Natürlich war es trotzdem sehr schmeichelhaft und ich habe mich gefreut. Ich hätte es aber auch anderen Bremer Sportlern gegönnt.

Ich genieße es tatsächlich mehr. Unter Druck setzen lasse ich mich in der Regel nicht. Deswegen staple ich vor Wettkämpfen immer tief, was solche Medaillenprognosen betrifft. Mir war vor der EM klar, dass drei Medaillen durchaus möglich sind. Trotzdem wäre ich auch mit einer zufrieden gewesen.

Man kann sowas eigentlich immer ganz gut anhand der Konkurrenz abschätzen. Ich weiß in der Regel, was die Sportler, die neben mir schwimmen, können und welche Zeiten Sie im Schnitt schwimmen. Wenn ich dann, übertrieben gesagt, eine Bahn vorweg schwimme, weiß man schon, dass es gerade gut läuft.

Es ist für mich definitiv eine Absicherung. Mir war im Vorfeld allerdings auch wichtig, etwas zu machen, an dem ich auch wirklich Interesse habe. Irgendeinen beliebigen Ausbildungsberuf zu erlernen, nur um mich abzusichern, kam für mich nicht in Frage. Das wäre einfach Zeitverschwendung. Ich habe im Vorfeld bereits Praktika in der Immobilienbranche absolviert und so gemerkt, dass mich der Bereich interessiert.

Ja. Ich habe einen sehr kulanten Arbeitgeber, der mich für alles freistellt, was im Rahmen meiner Schwimmtätigkeit wichtig ist. Ob ein mehrwöchiges Trainingslager oder eine Wettkampftour: Das alles ist kein Problem. In der Berufsschule ist das genauso. Dort kann ich jeden Morgen die ersten beiden Stunden ausfallen lassen, um zu trainieren.

Das Non-Plus-Ultra wäre natürlich eine olympische Medaille. Wenn die dann auch noch Gold sein sollte, habe ich eigentlich alles erreicht, was zu erreichen ist. Da gehört natürlich auch jedes Mal ein bisschen Glück dazu. Aber wenn das klappen sollte, wäre das schon super!

Zur Person

Florian Wellbrock

wurde am 19.08.1997 in Bremen geboren. Seine Karriere begann mit einem Schwimmkurs im Tenever-Bad. Bevor der 1,92 Meter große Athlet 2015 zum SC Magdeburg wechselte, besuchte er die sportbetonte Schule Ronzelenstraße. Wellbrock nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil und wurde 2018 in Glasgow über 1500 Meter Freistil Europameister.

Zur Sache

Volles Programm in Stockholm

Florian Wellbrock hat sich für dieses Wochenende nicht gerade ein Schon-Programm auferlegt. Im Eriksdalsbadet von Stockholm will er bei den „Malmsten Swim Open“, dem zweiten Meeting der Nordic Swim Tour durch Norwegen, Schweden und Finnland, gleich über drei Strecken starten. Der 21-jährige Bremer, der vor fünf Jahren zum SC Magdeburg wechselte, visiert die Strecken von 400, 800 und auch die über 1500 m Freistil an, auf der er im vergangenen Jahr Europameister geworden ist. In der Weltjahresbestenliste über diese Strecke liegt der Bremer Sportler des Jahres derzeit als Zweiter rund sechs Sekunden hinter seinem italienischen Rivalen Gregorio Paltrinieri, der es zuletzt auf 14:38,34 brachte.