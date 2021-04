Ab durch die Mitte: Der Heidelberger Armin Titovac lässt sich von der Bremerhavener Defense nicht aufhalten (Sven Peter (Hansepixx))

Am kommenden Wochenende geht es für die Eisbären gegen die MLP Academics Heidelberg. Das finden sie nach vorliegenden Erkenntnissen ganz gut, sie wollen etwas gutmachen. An diesem Wochenende hatten sie in der Pro A genannten zweiten Basketball-Bundesliga Heidelberg zu Gast, und das ging gar nicht gut aus. Die Bremerhavener verloren hoch. Überraschend hoch, mit 66:93.

Zuvor hatten die Eisbären in schneller Folge achtmal hintereinander gesiegt, im Schnitt eher als alle drei Tage. Das sozusagen Gute an der Klatsche gegen Heidelberg: Sie hat nur in geringerem Maße Auswirkungen auf das, was jetzt ansteht. In der Pro A ist die Hauptrunde nun beendet, es folgen die Play-offs. Diese werden in dieser Pandemie-Saison nicht wie traditionell im K.o.-Modus ausgetragen. Stattdessen werden zwei Vierergruppen gebildet, die in Hin- und Rückspielen die Gruppensieger ermitteln. Diese tragen dann die Finalspiele um die Pro-A-Meisterschaft aus.

Dass die Bremerhavener, die im vergangenen Frühjahr vom Saisonabbruch betroffen waren und zuletzt vor zehn Jahren K.o.-Atmosphäre erleben durften, ihr letztes Hauptrundenspiel verloren haben, hießt nur, dass sie Dritter statt Zweiter geworden sind. Gegen Heidelberg wird deswegen zunächst in Bremerhaven gespielt. Die weiteren Gegner der Gruppe II: Kirchheim Knights und Panthers Schwenningen, die in der Hauptrunde die Ränge sechs und sieben belegt hatten. In Gruppe I formieren sich die Rostock Seawolves, Bayer Giants Leverkusen, Science City Jena sowie die Artland Dragons aus Quakenbrück.

Spielen die Eisbären ab Sonnabend „nur“ um den Meistertitel? Oder auch um den Aufstieg in die erste Liga? Diese Frage wird offiziell zunächst mal am Donnerstag beantwortet. Dann endet die Frist für die einzureichenden Lizensierungsanträge. Bremerhavens Manager Nils Ruttmann sagt, dass er dazu noch nichts Abschließendes sagen kann. Bekannt ist nur, dass der Klub von einem positiven Eigenkapital noch rund 650.000 Euro entfernt ist und dass deswegen ein Verbleib in Liga zwei selbst bei sportlicher Qualifikation für Liga eins wahrscheinlicher ist.

Ob eine frühzeitige Festlegung des Vereins auf den Nicht-Aufstieg Auswirkungen zeigt auf die Performance der Profis in der Play-off-Runde, bleibt vorerst im Spekulativen. Dass ein Einfluss nicht auszuschließen ist, wie auch Nils Ruttmann zugibt, klingt ebenso plausibel wie das Ehrgeiz-Argument. Profis wollen, na klar, gewinnen. Profis spielen zudem auch fürs eigene Standing, für gute Vertragsangebote - und im Idealfall auch für das Team, das ihnen etwas bedeutet. „Meister will ja jeder werden“, sagt Ruttmann.

Dass die Eisbären-Profis, die in dieser sehr turbulenten Saison nun ein erstes Etappenziel erreicht haben, mit Stolz auf sich und ihr Team blicken, darf angenommen werden. Im Schnellverfahren lässt der Manager die Reise durch die bisherige Saison durchlaufen, und es wird eine sehr aufregende Reise. Dankbar, in Lockdown-Zeiten überhaupt spielen zu dürfen, lösten sich Quarantäne-Wochen, lange Ausfallzeiten, hoher Reisestress, ausgeprägte sportliche Erfolgs- und Misserfolgsserien gegenseitig ab, dazu der Stress mit den Tests oder der Umzug von der Stadt- in die Trainingshalle am Amerikaring. „Es war unglaublich spannend und herausfordernd“, sagt Nils Ruttmann.

Rein sportlich betrachtet, wird es ab sofort noch viel spannender und herausfordernder. Vielleicht sei, als eine Art Weckruf, die Niederlage gegen die Academics genau zur rechten Zeit gekommen, vermutet Trainer Michael Mai. Antwort folgt.

Eisbären: Ugrai (20), Yebo (16), Moore (14), Friederici (7), Davis (4), Heckel (3), Heiken (2), Hoppe, Daniels, Kindzeka, Kruhl