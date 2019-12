Jens Peters auf den Sitzplätzen im Bremer Weserstadion. Der Spielausschussvorsitzende im Bremer Fußball-Verband hat nach 13 Jahren Verbandsarbeit seinen Rücktritt erklärt. Sein harter Vorwurf: Er fühlte sich zuletzt gemobbt und stellte deshalb seinen Posten zur Verfügung. Peters hatte 2006 im Kreisjugendausschuss begonnen und war nach zwei Jahren kommissarischer Arbeit im Mai 2019 fest zum Vorsitzenden des Spielausschusses gewählt worden. (Kuhaupt)

Er macht es: Nachdem Jens Peters als Vorsitzender des Verbandsspielausschusses (VSA) im Bremer Fußball-Verband zurückgetreten war, übernimmt mit Andreas Kramer vorerst dessen Stellvertreter den Posten. „Wir haben einen Cut gemacht, aufgearbeitet, was passiert ist und stellen uns nun der Aufgabe“, sagt der 58-Jährige. Er wird allerdings wie bisher die Staffelleitung der Landesliga sowie der Bezirksliga und Kreisliga A betreiben. Die Leitung der Bremen-Liga sowie der Kreisligen B und C übernimmt dagegen Detlef Schwarz von Jens Peters. „Es geht nun darum, dass der gute Draht des Verbandsspielausschusses zu den Vereinen bestehen bleibt“, sagt Andreas Kramer.

Er hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Die Fortsetzung der ordentlichen Zusammenarbeit sei am Ende eine wesentliche Motivationsquelle gewesen für den neuen Mann an der Spitze des Gremiums. Der Hinweis auf das Bestehen eines „guten Drahtes“ wirft allerdings auch Fragen auf: War nicht gerade die belastete Beziehung zu den Klubs ein wesentlicher Vorwurf gegen Jens Peters gewesen? Hatte der Vorgänger von Kramer nicht vor allem deshalb seinen Hut genommen, da ihm ein zerrüttetes Verhältnis zu den Bremen-Ligisten attestiert wurde? „Ich habe keine negativen Erfahrungen gemacht“, sagt Kramer.

Christof Frankowski ist fassungslos

Es liege in der Natur der Sache, dass die Entscheidungen des VSA kritisiert würden. Schließlich müsse der Ausschuss ja auch über Sperren befinden oder Spielverlegungen zustimmen. „Aber dabei wurde und wird immer nach Statuten gearbeitet“, betont Kramer. Sein Fazit: „Manche Vereine waren sauer, aber viele sind positiv angetan von der Arbeit des VSA.“ Tatsächlich war der Rücktritt Peters‘ auch von Unverständnis begleitet worden. So meinte Christof Frankowski, Abteilungsleiter des TuS Schwachhausen: „Ich habe seine Arbeit sehr geschätzt und bin fassungslos.“ Der Angesprochene selbst betont ebenfalls, dass es bis auf einige Ausnahmen keine Probleme zwischen ihm und den Klubs gegeben hätte. „Man macht in diesem Amt auch mal etwas gegen die Vereine und kann es eben nicht allen recht machen“, sagt Peters.

Von einem zerrütteten Verhältnis will er nichts wissen. Ein solches sei deshalb auch nicht der Anlass für seinen Rücktritt gewesen. „Der Hauptgrund ist Holger Franz“, so Peters. Der Vizepräsident des BFV habe ihn „wie einen Angestellten der Geschäftsstelle behandeln“ wollen und dabei einen Großteil des Präsidiums mitgezogen. So sei es im Verlauf der letzten Zeit allein sechsmal zu einem Gespräch mit dem führenden Gremium des Verbandes gekommen. „Dabei habe ich viermal nur auf den Kopf gekriegt und bin gar nicht zu Wort gekommen“, sagt Peters. Er habe deshalb lediglich mit Präsident Björn Fecker positive Erfahrungen gemacht: „Er war immer bestimmt, aber fair.“

Allerdings fragt Peters auch, wie Fecker als Präsident des BFV diese Behandlung zulassen konnte. „Der Fußball-Verband richtet sich in seiner Satzung gegen jede Form von Gewalt, körperlicher und seelischer Art“, sagt Peters. Da man sich ihm gegenüber „im Ton vergriffen“, er seine Behandlung demnach „teilweise als Mobbing“ empfunden habe, hätte es soweit nicht kommen dürfen. Es spricht eine Menge Frustration aus diesen Worten. Aber da ist Jens Peters offenbar nicht allein. „Ich bin enttäuscht, wie er über uns urteilt und weise vor allem den Vorwurf eines Mobbings entschieden zurück“, sagt Holger Franz, der „Hauptgrund“ für die Demission Peters.

Für den Vizepräsidenten stellt sich die Situation ganz anders dar: „Eine respektvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist keine Einbahnstraße.“ Zwar habe Peters seine Aufgabe als Staffelleiter der Bremen-Liga gut ausgeführt. In der Rolle als VSA-Vorsitzender sei dieser dagegen immer wieder von mehreren Seiten kritisiert worden. „Aber Jens Peters hat diese berechtigte Kritik zu keiner Zeit angenommen“, so Holger Franz. Er selbst ist „seit 30 Jahren“ als Ehrenamtler tätig und bedauert deshalb die Entwicklung, die nun im Rücktritt von Peters ihren Höhepunkt gefunden hat: „Dafür macht man kein Ehrenamt.“ Aber die Arbeit im Verband würde nun einmal voraussetzen, dass „alle zum Wohl des Dienstleisters BFV an einem Strang ziehen“. Das sei in Person von Jens Peters jedoch nicht der Fall gewesen. Vermutlich lässt sich der ganze Vorgang so zusammenfassen: Es hat einfach nicht gepasst zwischen den Beteiligten im Bremer Fußball-Verband. Und so ist die Trennung eine anstrengende, aber wohl auch sehr gute Lösung.