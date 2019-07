Mit vereinten Kräften: Der mit drei Neuzugängen verstärkte Frauen-Achter "Team Bremen" kletterte in der Bundesligatabelle auf Platz sechs. (Dannhauer)

Bremen/Minden. Das Gesamtpaket stimmte trotz des nur mäßigen Wetters: Zahlreiche Zuschauer sorgten beim zweiten Wettkampftag der Ruder-Bundesliga in Minden auf der Brücke über der Weser und entlang der Kaimauer für eine tolle Stimmung und wurden dafür mit vielen spannenden Rennen und knappen Entscheidungen belohnt. „Die Atmosphäre mit der Nähe zu den Zuschauern war genial, da gerade das im Rudersport sehr selten ist“, sagte auch Lynn Artinger, die Steuerfrau des Männer-Achters „Lokomotive Bremen“, der nach dem Renntag in Minden ebenso wie der Frauen-Achter „Team Bremen“ ein positives Fazit zog.

Die Pause nach dem ersten Renntag in Duisburg war lang gewesen. Neun Wochen hatten die Teams Zeit, intensiv zu trainieren und sich auch personell neu aufzustellen. So vermeldete der Frauen-Achter mit Finja Hemken, Julia Lange, Marie Wintjen und Lea Meyer gleich vier starke Neuzugänge, von denen Marie Wintjen indes an diesem Wochenende in Minden nicht dabei sein konnte. Zudem musste das Team krankheitsbedingt auf Kapitänin Mareike Tippe verzichten, die ihre Mannschaft aber vor Ort und „an Land“ unterstützte.

Auf der Weser in Minden, wo in den Rennen anstatt der üblichen 350 Meter eine Sprintdistanz von 390 Metern zu absolvieren ist, kam das Team Bremen um das Schlagduo Julia Lange und Ann-Kathrin Dannhauer mit Rang sieben eher verhalten in den Wettkampf. Nach einer Niederlage im ersten K.o.-Rennen drehten die Hansestädterinnen mit den erfahrenen Ruderinnen Karen Zantop und Levke Gill aber auf. Gegen das gastgebende Team aus Minden gelang in der Folge ebenso ein Erfolg wie im Finale um Rang fünf gegen den Mulde-Achter aus dem Wurzener Land, gegen den man sich bereits zum Saisonauftakt in Duisburg durchgesetzt hatte. Damit kletterte der Frauen-Achter aus Bremen in der Tabelle unter acht teilnehmenden Teams auf Rang sechs. Spitzenreiter ist der Havel-Queen-Achter aus Berlin/Potsdam vor Essen-Kettwig.

Die Lokomotive aus Bremen, beim Saisonauftakt noch überraschend Vierter, stand in Minden zunächst nicht richtig unter Dampf. Das Team um Kapitän Jens Große, der ebenso wie Anton Brandt und Schlagmann Philipp Maibaum zum ersten Saisoneinsatz kam, belegte im Zeitlauf nur den elften Platz. Danach legte sich der Bremer Achter aber richtig ins Zeug und erreichte unter anderem durch Erfolge über Gießen und Witten das Finale um Rang fünf. Hier reichte die zuvor an den Tag gelegte Stärke im hinteren Streckenabschnitt dann aber nicht mehr aus, um Limburg-Wetzlar zu bezwingen. Das Team aus Hessen konnte seinen Vorsprung halten und verwies die Bremer auf Platz sechs.

In der Gesamtwertung der Ersten Liga verlor die Lokomotive aus Bremen einen Rang, mischt mit jetzt 28 Punkten als Fünfter unter 18 Booten aber weiterhin im Vorderfeld mit. Tabellenführer bleiben die „Hauptstadtsprinter“ aus Berlin. Weiter geht es am 3. August auf dem Maschsee in Hannover, danach stehen noch Renntag in Leipzig/Elsterflutbett (17. August) und in Münster/Aasee (7. September) an.