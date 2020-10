Zurück im Klub, und bald soll Philipp Bargfrede auch wieder spielen – und zwar für die U 23 in der Regionalliga. (nordphoto /Kokenge)

Man sollte dann auch zupacken, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. An diesem lapidaren Satz hangelt sich die Geschichte dieses Bremer Fußballtages entlang, er hat dabei gleich mehrere Dimensionen. Einerseits packte Werders junge U 23 sehr gut zu, als sie sich am Sonnabend im Wolfsburger AOK-Stadion mit der U 23 des Bundesliga-Konkurrenten VfL maß. Andererseits hätte Werder noch viel häufiger zupacken können beziehungsweise sollen. Heraus kam so ein verdienter 2:1-Sieg der Bremer, der ihnen die Tabellenführung in der Staffel Süd der Regionalliga bescherte. Und über diesem Spiel in Wolfsburg schwebte sozusagen ein Zugewinn für die äußerst junge Mannschaft, die laut ihres Trainers bislang die jüngste der Liga war. Sie ist ab sofort wohl nicht mehr die jüngste Mannschaft. Philipp Bargfrede, langjähriger Werder-Profi und mittlerweile 31 Jahre alt, kehrt zu seinem Klub zurück und soll fortan neuer Führungsspieler der U 23 werden.

Bargfrede hatte zwar immer wieder und häufiger als andere mit Verletzungen zu kämpfen, hatte es beim SV Werder, dem er stets die Treue hielt, auf immerhin 239 Pflichtspiel-Einsätze gebracht. Im Sommer war sein letzter Profi-Vertrag ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden. Parallel zu seinem Engagement für Werder II soll er nun ein Trainer-Trainee-Programm durchlaufen. Er hat dafür einen Anschlussvertrag unterschrieben. „Durch meinen eigenen Werdegang weiß ich, welche Gedanken unsere jungen Talente in dieser Phase ihrer Karriere beschäftigen. Ich möchte der nächsten Generation helfen, ihren Weg im Profifußball zu gehen und sie unterstützen.“ So wird Bargfrede auf Werders Homepage zitiert. U 23-Trainer Konrad Fünfstück sagt, er sei sich sicher, dass Philipp Bargfrede „unseren Kader bereichern und unseren jungen Spielern ein Vorbild sein wird.“

Gutes von der U 23 konnte Fünfstück am Sonnabend auch aus Wolfsburg berichten. „Man hat heute einen klaren Plan erkannt, den meine Mannschaft umsetzen wollte“, lobte der Coach. Dominant auftreten, früh stören, ruckzuck zuschlagen – so ungefähr dürfte der Plan ausgesehen haben, nach dem dann das Spiel gegen den als Meisterschaftsfavoriten geltenden VfL auch tatsächlich gestaltet werden konnte. Mit einem Schönheitsfehler: Beim Ruckzuck-Verfahren blieb zu viel liegen. Die Bremer Talente ließen etliche vorzügliche Konterchancen ungenutzt. Angreifer Kebba Badjie vergab zudem einen Elfmeter, als Abdenego Nankishi, frei vorm Torwart, gefoult worden war. „Jugendlichen Leichtsinn“ nannte Fünfstück die Nachlässigkeiten vorm gegnerischen Tor – und bestätigte die Einstufung als am Sonnabend zu vernachlässigenden Schönheitsfehler. Wie auch die Mitspieler habe Kebba Badjie ansonsten „ein sehr, sehr gutes Spiel“ gemacht. „Wir haben sehr gut dagegen gehalten“, sagte Mit-Angreifer Eren Dinkci. Die Mannschaftsleistung habe den Ausschlag gegeben.

Für die Vollendung jener geschlossenen Leistung sorgte vor allem er selbst. Er erzielte beide Tore für die Bremer Sieger in Wolfsburg. Zunächst gelang ihm in der 24. Minute der Ausgleich zum 1:1, als er sich auf der linken Seite im Laufduell durchsetzen konnte und schließlich den Ball flach ins lange Eck befördern konnte. Der Siegtreffer zum 2:1 folgte in der 54. Minute. Kyu-Hyun Park hatte in der VfL-Hälfte den Ball erobert. Über Abdenego Nankishi landete der Ball bei Eren Dinkci, der nur noch den VfL Keeper vor sich hatte und seinen zweiten Treffer erzielte.

Werder hatte nicht nur seine Linie konsequent verfolgt, sondern das auch hinbekommen, als das Team zunächst mal in Rückstand geraten war. In der 19. Minute hatte Omar Marmoush, der beim VfL schon erste Erfahrungen in Spielen mit den Profis sammeln konnte, aus rund 25 Metern Torentfernung einen Freistoß über die Bremer Mauer gehoben. Der Ball flog wie gewünscht ins rechte obere Eck. „Da mussten wir uns kurz schütteln, sind aber nicht weggegangen von unserer Linie“, sagte Fünfstück. In der Tat ließ Werder nach Marmoushs Super-Freistoß während des gesamten weiteren Spiels keine nennenswerte Großchance der Wolfsburger zu. „Wir hätten in der zweiten Halbzeit deutlich entspannter sein können“, sagte der Trainer, als er noch einmal auf die Verwertung der Chancen zurückkam. In schöner Regelmäßigkeit hatten sich diese für die gut gestaffelte Bremer Elf im zweiten Durchgang ergeben. Die Elf tritt nun, womöglich bereits mit Philipp Bargfrede in der Startelf, am kommenden Sonnabend auf Platz 11 gegen die U 23 von Hannover 96 an.