Die Chance, dass im Sommer bei der U17-Beachhandball-Europameisterschaft

auch Talente aus Bremen an den Start gehen, hat sich ein Stück weit erhöht. 16 Spieler wurden für den nächsten Lehrgang der deutschen U17-Nationalmannschaft vom 7. bis zum 9. Mai im westfälischen Witten nominiert – darunter mit Noah Duris, Paul Bonnet, Finn Geils, Nick Horstmann und Yunus Wolters (ehemals Uckac) fünf Spieler vom HC Bremen. Wolters muss die Maßnahme jedoch krankheitsbedingt absagen. „Dieser Lehrgang wird eine sehr bedeutende Rolle bezüglich unserer Entscheidung spielen, wer zur EM fahren darf„, betont der Bundestrainer Marten Franke. Er ist auch Vereinstrainer beim HC Bremen und trainiert dort die Oberliga-Männer und die männliche B-Jugend in der Halle. Nach Witten kommt die U17-Nationalmannschaft erst wieder am 24. Juni in Düsseldorf zusammen. Bis zum 27. Juni will sie sich dort unter anderem mit einer Teilnahme an der deutschen Männer-Meisterschaft im Sand die nötige Wettkampfhärte erarbeiten. Nur eineinhalb Wochen später wird vom 7. bis zum 12. Juli die Europameisterschaft im bulgarischen Warna ausgespielt. Neben dem nominierten 16er-Kader für Witten hat Marten Franke „noch ein, zwei Spieler im Blick“, die beim Mai-Lehrgang nicht dabei sein werden. Aus diesem 18er-Pool werden voraussichtlich die zwölf Spieler benannt, die zur Beachhandball-EM fahren.