Fußball im Angesicht des Grauens

Oded Breda (Frank Koch)

Auf einem staubigen Platz spielen zwei Mannschaften gegeneinander. Sieben gegen sieben. Die Spieler tragen einheitliche Trikots und Hosen. Es gibt Kopfballduelle, Einwürfe und Doppelpässe. Auf den Rängen stehen mehrere Tausend Zuschauer. Ein ganz normales Fußballspiel, wie es scheint. Tatsächlich jedoch ist der Platz ein Innenhof des Konzentrationslagers Theresienstadt; die Spieler sind Gefangene.

Konzentrationslager und Fußball: zwei Dinge, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Dem wenig bekannten Zusammenhang widmete sich nun der Bremer SV. Im Rahmen der Initiative „Gemeinsam gegen Rassismus & Diskriminierung“ zeigten die Bremer am Montagabend den Dokumentarfilm „Liga Terezin – Die Fußballmannschaft im KZ Theresienstadt“. Im Film begibt sich Oded Breda, ehemaliger Leiter der Gedenkstätte Beit Terezin, auf die Reise in seine Familiengeschichte. Durch Zufall gelangte er vor einigen Jahren an einen alten Zeitungsartikel. Auf dem Bild erkannte Oded Breda seinen Onkel Pavel, der im KZ Theresienstadt inhaftiert war und später in Auschwitz starb. „Vielleicht hat es mit dem Alter zu tun, aber ich wollte mich mit den Wurzeln meiner Familie beschäftigen“, sagt der 59-jährige Breda.

Er begann zu recherchieren und stellte fest: Im KZ Theresienstadt wurde Fußball gespielt. Ein Propagandafilm der Nationalsozialisten zeigt Fußball spielende Häftlinge. Einerseits war der Fußball für die Insassen eine Ablenkung vom täglichen Grauen. Andererseits sind die Aufnahmen eine makabere Inszenierung – viele der Spieler wurden kurz darauf ermordet oder deportiert. Ein anderer Film zeigt Häftlinge, die direkt neben dem Krematorium Fußball spielen. Oded Breda, selbst großer Fußballfan, ließen die Bilder nicht los. Er organisierte eine Ausstellung, die sich dem Fußball im KZ Theresienstadt widmet. Viele Dokumente zur Liga Terezin sind noch erhalten. So weiß man zum Beispiel, dass sich die Teams oft nach den Berufen der Lagerinsassen zusammensetzten und eigene Logos entwarfen.

„Drei Jahre nach Eröffnung der Ausstellung kamen zwei Filmemacher“, sagt Breda. Der Dokumentarfilm, der dann entstand, ist beides: Vergangenheit und Gegenwart. Oded Breda schaut gemeinsam mit überlebenden Häftlingen das Fußballvideo aus dem Lager, besucht mit ihnen Spiele in Tschechien und den Niederlanden, spricht mit Fanbeauftragten. Breda, dessen Großeltern im Holocaust ermordet wurden, zeigt keine Verbitterung. „Ich will keine Rache“, sagt er. „50 Prozent aller Leute mögen Fußball, also habe ich die Möglichkeit, 50 Prozent der Gesellschaft zu erreichen.“ Seit fünf Jahren reist er mit dem Film durch Deutschland. „Ich will ein Publikum ansprechen, das normalerweise keinen Film über den Holocaust anschauen würde“, sagt Breda.

Der Bremer SV war an diesem Abend mit vielen Spielern und Funktionären vor Ort. „Unser Verein hat auch eine gesellschaftliche Verantwortung“, sagt Maik Stolzenberger. Der Co-Trainer der ersten Herren freut sich über die große Resonanz bei der Veranstaltung. „Es waren einige sehr bedrückende Szenen dabei“, sagt Stolzenberger zum Film. „Fußball sollte uns verbinden“, wünscht er sich. BSV-Präsident Peter Warnecke findet mahnende Worte. „Unterschiede dürfen nie wieder zu einer Ausgrenzung führen“, sagt er. Auch der Bremer SV sei ein Teil der Zeitgeschichte und müsse sich damit beschäftigen. „Es ist erstaunlich, wie wenig Dokumente aus den 30er- und 40er-Jahren wir besitzen.“

Die Aufarbeitung im deutschen Fußball sei auf einem guten Weg, sagt Oded Breda im Gespräch mit den Zuschauern. Der Deutsche Fußball-Bund habe die deutsche Synchronisation des Filmes bezahlt. „Jedes Jahr reist eine Delegation nach Terezin“, sagt Breda. Zum jährlichen Winterturnier im Dezember kämen immer deutsche Jugendmannschaften. „Ich sehe da viele Bemühungen“, sagt Breda, der den Film schon bei verschiedenen Bundesligisten und Zweitligisten in Deutschland gezeigt hat. Auch in den deutschen Stadien werde viel gegen Antisemitismus gemacht. „Zum Beispiel am Gedenktag für den Nationalsozialismus, der jedes Jahr am 27. Januar stattfindet.“ In den unteren Ligen gäbe es aber weiterhin viel zu tun.

Zur Sache

Inszenierte Harmlosigkeit

Das Konzentrationslager Theresienstadt wurde von den Nationalsozialisten im damaligen Protektorat Böhmen und Mähren – heute tschechisches Staatsgebiet – errichtet. Ab 1941 diente es zunächst als Sammel- und Durchgangslager für Juden aus der besetzten Tschechoslowakei. Nach der Wannseekonferenz 1942 deportierte das NS-Regime auch als prominent geltende Juden aus Deutschland in das KZ Theresienstadt. Die Nationalsozialisten verklärten das Lager in der Öffentlichkeit als „jüdische Mustersiedlung“. Widu Wittekindt, stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) in Bremen, sagt, man habe sogar ausländische Besucher nach Theresienstadt geführt, um das Lagerleben zu verharmlosen. In der Realität starben in Theresienstadt über 33 000 Menschen; fast 90 000 wurden in andere Vernichtungslager wie Auschwitz-Birkenau und Treblinka deportiert.