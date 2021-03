War es das für Bremens Amateurfußballer? Mit der Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April schwindet die Chance, dass die Saison doch noch fortgesetzt werden kann. (Oliver Baumgart/hansepixx)

Lockdown bis zum 18. April – im Bremer Sport bleibt vorerst alles so wie seit gut zwei Wochen. Mit einer Ausnahme. So hat es der Senat auf seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, quasi im Nachgang zur langen Bund-Länder-Nacht zuvor. „Wenn man die Entwicklung der Variante B117 betrachtet, muss man mit Schrecken feststellen, wie schnell sie sich trotz aller Lockdown-Maßnahmen verbreitet. Vor dem Hintergrund hat sich der Senat, so bitter das ist, nicht zu weiteren Lockerungen im Sport entschließen können.“ So äußerte sich Bremens Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) am Dienstag zwischen Senats- und Bürgerschaftssitzung. Die eine Ausnahme heißt: Schwimmkurse für Kinder. Sie sollen ab kommendem Montag mit vorhergehenden Tests erlaubt sein. „Ein Kind, das nicht sicher schwimmen kann, lebt mit einem hohen Risiko. Wir wollen daher keine Möglichkeit ungenutzt lassen, Kindern frühzeitig das Schwimmen beizubringen", sagte Stahmann. Sie sei froh, "dass der Senat sich meiner Haltung anschließen konnte".

Dass außerhalb der Schwimmbecken der Amateursport wochenlang auf weitere Lockerungen warten soll, findet der Präsident des Landessportbundes Bremen (LSB), Andreas Vroom, überhaupt nicht gut. „Man kann mit der gegenwärtigen Situation nur unzufrieden sein“, sagte er. Nach der nächtlichen Runde der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin stellte Vroom am Dienstag die Frage, ob Deutschland derzeit wirklich die bestmöglichen Wege beschreite, um das Problem anzugehen. Der LSB-Chef betonte noch einmal, dass wenigstens der Sport unter freiem Himmel auch bei steigenden Inzidenzzahlen erlaubt bleiben solle. „Ich bin froh, dass die Kinder weiterhin draußen Sport machen dürfen.“ Das solle, so Vroom, auch so bleiben, solange die Schulen offen sind. Und der LSB-Präsident spricht sich dafür aus, den erst vor Kurzem ausgehandelten und in der vergangenen Woche ausgesetzten Stufenplan vor dem 18. April wieder gelten zu lassen, sofern die Inzidenzzahl unter 100 liegt. „Man kann doch jetzt nicht so tun, als gebe es den Stufenplan nicht“, sagte Vroom.

Welche Konsequenzen haben die Beschlüsse von Montagnacht beziehungsweise Dienstagmittag für die Bremer Amateursportler? Was könnten sie bedeuten für...

... die Schwimmer

Schwimmtraining ist weiterhin nicht, auch nicht für die Jüngeren. Nur für einige wenige Kaderathleten. Neben dem Schulschwimmen für Drittklässler sollen aber ab Montag die von der Bremer-Bäder-GmbH, der DLRG und Bremer Vereinen organisierten Kurse zum Schwimmen-Lernen anlaufen. Die Kurse werden nicht in allen Hallen abgehalten, heißt es, aber zumindest in wenigstens einer pro Region. Derzeit würden die Vereine die Angebote koordinieren, sagte Bremens Schwimm-Präsident Stephan Oldag, zudem müsse in den kommenden Tagen verabredet werden, wie es mit den Testungen funktionieren kann. Oldag hofft, dass in den Osterferien, in denen nach Abzug von Wochenenden und der sogenannten Osterruhe sieben Tage bleiben, 300 bis 400 Kinder befähigt werden, sicher zu schwimmen. Was angesichts der lebenswichtigen Bedeutung dieser Fähigkeit eine bescheidene Quote wäre. Aber, nun ja, immer noch besser als gar keine neuen Schwimmabzeichen.

... die Fußballer

„Mit dem Lockdown bis mindestens 18. April hat sich das mit dem Spielbetrieb für diese Saison erledigt.“ So sieht Christoph Frankowski das, der Fußball-Abteilungsleiter des Bremen-Ligisten TuS Schwachhausen. Seit Oktober würden die Mannschaften nicht mehr in Team-Stärke trainieren. Selbst wenn es Ende des kommenden Monats, dann nach gut einem halben Jahr Pause, wieder möglich sein sollte, würden etliche Wochen bis zur Wiederaufnahme des Ligabetriebs vergehen. Das sei aber nur die eine Seite des Problems, sagt Frankowski. Die Pandemie wäre ja auch im Mai noch da, ein Spielbetrieb mit all den notwendigen Vorkehrungen für die Logistik, das Umkleiden, das Duschen sei äußerst ambitioniert. Vor allem: Viele Amateurkicker haben Beruf, Partner, Familie, Kinder. Sie wollen keine Quarantäne riskieren. Es nützt das womöglich nur geringe Ansteckungsrisiko beim Kicken im Freien nicht viel, wenn Corona von außen ins Team getragen wird. Jetzt die Saison abzusagen, würde wenigstens die allgemeine Unruhe in der Szene stoppen. Der Bremer Fußball-Verband teilte am Dienstag mit, dass er noch prüfe, was die Verlängerung des Lockdowns für den Fortgang der Saison bedeutet.

... die Handballer

Außer den Zweitliga-Frauen des SV Werder, die ihre Saison durchgezogen haben, haben von allen Bremer Handballern nur noch die Männer des ATSV Habenhausen die Chance auf eine Fortsetzung des Spielbetriebs. Nicht in ihrer angestammten 3. Liga, aber im Liga-Pokal – also in dem Wettbewerb, in dem Vereine auf freiwilliger Basis sich für den nationalen Pokalwettbewerb qualifizieren können. Parallel zur Politiker-Runde tagten am Montag auch die spielwilligen Drittligisten. „Für uns bleibt alles wie geplant“, sagte ATSV-Trainer Matthias Ruckh. So laufen derzeit die Absprachen unter den Verantwortlichen des ATSV Habenhausen, von Aurich, Cloppenburg, Ahlen, Schalksmühle-Halver und Lemgo-Lippe II, nach welchem Modus diese Sechser-Gruppe ihre Runde bestreiten wird. Die besten beiden Teams ziehen in den DHB-Pokal 2021/22 ein.

... die Hockeyklubs

Bremens prominentester Hockey-Trainer, Martin Schultze vom Bremer HC, reagierte auf die Entscheidungen aus der Nacht von Montag auf Dienstag „fassungslos ob der Ideenlosigkeit der Regierung“. „So wie es aussieht, wird es weitere Lockerungen wohl erst Mitte April geben“, sagte er. Allerdings dürften die Bundesliga-Mannschaften nicht betroffen sein – außer vielleicht an den angekündigten beiden Ruhetagen am Donnerstag und Sonnabend kommender Woche, falls dann auch der Sport untersagt sei. Als Trainer der Zweitliga-Frauen des BHC rechnet Schultze mit der Wiederaufnahme des Punktspielbetriebs Ende April, nachdem am vergangenen Wochenende schon die erste Bundesliga mit Nachholpartien wieder losgelegt hat.