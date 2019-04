Bremen. Als Schiedsrichter Tobias Manasco die Begegnung in der fünften Minute der Nachspielzeit abpfiff, hatten die rund 70 Zuschauer im Burgwallstadion eine „unterirdische Leistung“ des Blumenthaler SV gesehen. So jedenfalls lautete das Fazit ihres Spielertrainers Denis Spitzer. Mit dem mühsam errungen 1:1-Unentschieden gegen den SC Borgfeld blieben die Nordbremer in der Rückrunde der Bremen-Liga weiter ungeschlagen. Doch der Punktgewinn war ausgesprochen schmeichelhaft, weil die Gäste über 90 Minuten das bessere Team stellten, während von dem attraktiven Kombinationsspiel, das die Blumenthaler in den vergangenen Wochen gezeigt hatte, nichts zu sehen war. Sie gingen zwar schon früh durch ein Kopfballtor von Vinzenz van Koll in Führung (8.), fanden anschließend aber kaum Mittel gegen die kompakte Defensive und die schnellen Konter der Gäste. Deren Trainer Ugur Biricik nach dem Match konstatierte: „So viele Torchancen haben wir in dieser Saison noch nie ausgelassen.“ Erst Sekunden vor dem Abpfiff einer insgesamt schwachen Bremen-Liga-Partie erzielte Mathis Kröger per Kopf den von seinen Mitspielern umjubelten Ausgleich