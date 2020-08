Eine der Jahrgangsbesten: Mehrkämpferin Hannah Fricke zählt am Wochenende zu den Medaillenkandidaten bei den deutschen Jugend-Meisterschaften. (Frank Thomas Koch)

Von Neubruchhausen bis zum Weserstadion sind es etwas mehr als 30 Kilometer, es dauert mit dem Auto rund 45 Minuten. Das ist der Grund, warum es diese Geschichte überhaupt gibt. Beziehungsweise: so, in dieser besonderen Form gibt. Roman Fricke, einst Weltklasse-Hochspringer, ist beim SV Werder der Trainer der Leichtathletik-Talente Hannah und Jona Fricke. Trainer seiner Töchter. Hannah ist dabei die um rund zwei Jahre Jüngere, sie ist 14 und eventuell die noch etwas Sport-Begabtere der sportlichen Geschwister. Sie gehört zu den besten deutschen Mehrkämpferinnen des Jahrgangs 2006. An diesem Wochenende kämpft sie in Halle an der Saale um eine Medaille, wenn ihr Jahrgang zu seinen deutschen Meisterschaften im Siebenkampf antritt.

„Eigentlich wollte ich das nicht“, sagt Roman Fricke zur Vater-Trainer-Töchter-Konstellation. Wer mal Klassenlehrer der eigenen Kinder war, oder Kind der eigenen Klassenlehrerin, wird womöglich zustimmend nicken. Es sei halt schwierig, stets klar die fachliche von der persönlichen Ebene abzugrenzen, sagt der Vatertrainer. Zudem sei er in dem Gesamtkonstrukt Leichtathletik-Abteilung des SV Werder eher einer für die ambitionierten Jugendlichen und Erwachsenen. Weniger für Schüler beziehungsweise diejenigen, die man eben einfach noch Kinder nennt.

Besonders begabte Kinder sollten natürlich gefördert werden, also schon bei den Älteren und Ambitionierteren mittrainieren. Und weil außerdem Roman Fricke, der in Neubruchhausen in der familieneigenen Tischlerei gut zu tun hat, nicht zusätzlich zur Logistik für die eigene Trainingsgruppe auch noch andauernd seine Kinder zu anderen Zeiten nach Bremen fahren kann, landeten die schließlich doch bei ihm. Ergebnis: Seine Trainingsgruppe Sprung/Mehrkampf ist mit zwölf Athleten eigentlich schon fast zu groß, Fricke fährt nicht nur zu einer Meisterschaft pro Saison, sondern zu vielen. „Nur, dass man die eigenen Kinder dabei hat, macht das erträglich“, sagt er. Ansonsten würde er das in dieser Form nicht machen. Es geht bei der ganzen Sache um ein nebenberufliches Engagement, nicht um ein fürstlich entlohntes.

Die Familie Fricke will in dem prall gefüllten Alltag mit Beruf, Haus, Hof und Garten und dazu dann eben noch Leistungssport weiter Familie sein. So banal das klingt, so sehr dürfte das ein gewichtiger Faktor sein. Es gibt nun also jeden Montag und Mittwoch die gemeinsamen Fahrten zum Training nach Bremen. Inzwischen ist auch Mutter Kristin dabei, Physiotherapeutin und Freundin langer Laufstrecken, auch sie hilft inzwischen in der Abteilung. „So sehe ich die anderen wenigsten zweimal die Woche im Auto“, sagt sie und lacht. In die Trainingslager begleitet sie die Gruppe ihres Mannes (und ihrer Töchter) auch des Öfteren, zuletzt waren die Frickes in einer Art Familien-Trainingslager in List auf Sylt. Und in Halle, wo am Wochenende 1x Fricke startet, sind natürlich alle vier Frickes dabei.

Dass es so eine Leichtathletik-Schlagseite geworden ist in Neubruchhausen, wo die Familie seit 2009 lebt, liegt zunächst mal logischerweise am Vater. Roman Fricke hat mal 2,30 Meter überflogen, er war mal Olympiastarter. Die Töchter probierten sich aus, sie gingen erst zum Klavierunterricht, später zum Tennis. Noch später zum Geräteturnen. Ging alles so. Aber irgendwie wollten sie dann mal das ausprobieren, was Papa gemacht hatte. Ging gut. Inzwischen könne sie sich gar kein Leben ohne Leichtathletik mehr vorstellen, sagt Jona Fricke.

Ihre Schwester Hannah sagt, dass sie so lange wie möglich dabeibleiben und so weit wie möglich kommen will. Im Idealfall auch bis nach Olympia. Und idealerweise im Siebenkampf. „Ich mag diese Vielseitigkeit“ sagt sie. In einem Siebenkampf könne man etwas ausbügeln, was an anderer Stelle nicht wie erwünscht gelaufen ist. Mehrkampf bei Olympia, das wäre dann zwar nicht exakt das, was Papa geschafft hatte, aber ein bisschen schon. „Im Grunde war ich auch ein Mehrkämpfer“, sagt der. Er sei anfangs zum Beispiel im Stabhochsprung viel besser gewesen als im Hochsprung. Hannah Fricke sagt, wenn sie gezwungen wäre, sich für eine Disziplin zu entscheiden, würde sie Hochsprung oder Hürden nehmen. Oder Dreisprung, das hat sie – sehr, sehr früh für eine knapp 14-Jährige – in diesem Jahr mal probiert. Ging prima.

Womöglich steht das Talent der Töchter dem des Vaters in Nichts nach. Dass die jüngere Schwester derzeit leistungsmäßig weiter vorn steht und um einen nationalen Titel kämpft, führt nicht zu Neid-Gedanken, sagt die Ältere. Nee, so sei das nicht bei den Frickes, diesen Eindruck vermitteln alle vier Frickes. Bei aller Verschiedenheit der Charaktere. Hannah sei nach außen „cool wie ein Schneemann“, sagt der Trainervater, „und innen, da brodelt es“. Sie sei eher so das Gegenteil, sagt Jona Fricke. Hannah Fricke gibt zu, dass sie derzeit jeden Tag, meistens vorm Einschlafen, an ihre ersten deutschen Meisterschaften denken würde – und sich dann natürlich auch einen Medaillengewinn vorstellt.

Ob Medaille oder nicht, die Frickes werden ein stabiles Quartett bleiben, denkt man beziehungsweise will es ihnen wünschen. Durch diese komische Corona-Saison sind sie schon mal ganz gut gekommen, sie könnte sogar mit einem sportlichen Highlight enden. Als sie anfing, sah das nicht so highlightmäßig aus. Das Trainingslager in Südafrika musste kurzfristig abgesagt werden. Um dem Stimmungskiller etwas entgegenzusetzen, hat Roman Fricke daheim seine ganzen Nationalmannschaftssachen von damals ausgepackt und die Kinder anprobieren lassen. Frickes für Deutschland sozusagen. In Neubruchhausen war die Stimmung wieder deutlich besser.