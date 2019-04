Puschmann/Rades erreichten zunächst beim SV Triangel in einem Starterfeld aus zehn Paaren mit 24 von 25 möglichen Kreuzen aus der Vorrunde einen ungefährdeten Einzug in die Endrunde. Dort machte sich beim langsamen Walzer die krankheitsbedingte mangelnde physische Fitness bei Antja Rades bemerkbar, sodass „nur“ Platz zwei heraus sprang.

Dies war Ansporn genug, noch mehr Gas zu geben, und so waren die beiden in den übrigen vier Tänzen ganz klar die Nummer eins auf dem Parkett. Viel Zeit, ihren ersten Sieg in der A-Klasse zu feiern, blieb ihnen allerdings nicht, denn sie wollten ja noch ihre Vereinskameraden Uwe Fiedler und Mirja Locnikar unterstützen.

Die absolvierten nämlich ihren ersten Start in der Senioren II C Standard Klasse überhaupt. In den Wochen vor dem Turnier laborierten beide abwechselnd an Erkältungs- und Grippesymptomen, sodass sie praktisch nicht trainieren konnten und auch erst kurzfristig entschieden, überhaupt nach Gifhorn zu fahren. Dort begann das Turnier erst mit fast einstündiger Verspätung, sodass Merten Puschmann und Antja Rades noch vor dem ersten Start des zweiten Gold-und-Silber-Paares eintrafen. Uwe Fiedler und Mirja Locnikar trauten ihren Augen nicht und freuten sich riesig über diese Unterstützung. Fiedler/Locnikar hatten vier Mal die erste Gruppe. Abgesehen von ein paar Patzern im Slow-Fox waren sie mit ihren Vorstellungen recht zufrieden. Dennoch schieden Sie nach der Vorrunde mit einem Geteilten 16./17. Platz aus. Bei den Senioren I C starteten Fiedler/Locnikar schon wesentlich entspannter. Trotz einer besseren Leistung, reichte es auch diesmal nur für die Vorrunde und sie wurden letztlich Neunter von zehn Paaren.

Tags darauf starteten auch Merten Puschmann und Antje Rades beim TSC Gifhorn und zogen mit 17 Kreuzen in der Vorrunde ins Finale ein, konnten dort aber nicht so überzeugen wie am Tag zuvor und wurden Fünfte. Weitere Informationen zum Tanz-Centrum Gold und Silber gibt es im Internet unter www.tc-gold-und-silber.de.­