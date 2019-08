2500 Zuschauer waren an den Vinnenweg gekommen, um dem Außenseiter Oberneuland im Pokalspiel gegen den Zweitligisten Darmstadt 98 den Rücken zu stärken. Was sie von der Heimmannschaft geboten bekamen, sorgte bei den meisten Besuchern für anerkennende Kommentare. (Christina Kuhaupt)

Am Ende war irgendwie alles gut: Sicher, der FC Oberneuland hatte das DFB-Pokalspiel gegen den Zweitligisten Darmstadt 98 klar mit 1:6 (0:3) verloren. Aber eine echte Chance besaß der Bremer Pokalsieger ja ohnehin nicht. Die 2. Bundesliga und die Bremen-Liga sind doch recht weit voneinander entfernt. Es liegen noch zwei ganze Spielklassen dazwischen, das sind Welten. So nützte es dem FCO auch nichts, dass er gerade als Topfavorit in die höchste Bremer Spielklasse gestartet ist – die Darmstädter zählen in ihrer Liga auch nicht gerade zur Laufkundschaft. „Sie sind eben eine andere Nummer“, meinte Trainer Kristian Arambasic nach der Partie – und sah dabei alles andere als enttäuscht aus.

Es hätte ja auch viel schlimmer kommen können. Der FC Oberneuland wäre schließlich nicht der erste Oberligist, der zweistellig gegen ein ambitioniertes Team aus der 2. Bundesliga verliert. Zudem gelingt auch nicht jedem Underdog ein eigener Treffer. „Dieses Tor freut uns sehr“, bekannte der Trainer. Auch Onur Uzun, der Bremer Spielgestalter, sah das Spiel insgesamt recht positiv: „Das war ein richtiges Highlight.“

Die Grundstimmung, sie war also ziemlich gut. Alle freuten sich, dass die große Partie ohne Probleme und mit einem akzeptablen Ergebnis über die Bühne gebracht wurde. Jedenfalls fast alle. Denn Günter Hermann, Sportlicher Leiter des FC Oberneuland, nahm eine etwas andere Haltung ein. „Wir waren zu ängstlich“, meinte der ehemalige Profi. Er hätte schon gern ein Bremer Team gesehen, das sich mehr zutraut und den Weg nach vorn konsequenter sucht. Ihm fehlte das Selbstverständnis einer Mannschaft, die in der Bremen-Liga oft nach Belieben dominiert und deshalb auch gegen einen großen Favoriten auf konstruktive Lösungen setzt: „Wir haben viel zu wenig kombiniert, und deshalb war jeder Ballgewinn gleich wieder weg.“

Bemerkenswert, was sich nach der Pause abspielte

Auch das war nicht falsch. Gefühlt kam der FC Oberneuland seltener als die meisten anderen Bremer Titelträger der vergangenen Jahre in den Strafraum seines DFB-Pokal-Gegners. Deshalb war ja auch so bemerkenswert, was sich gleich nach der Pause abgespielt hatte. Zunächst war Ebrima Jobe einfach an seinem Gegenspieler Patrick Herrmann vorbeigezogen, hatte die Hereingabe von der linken Seite aber nicht zum Mitspieler gebracht (46.). Keine zwei Minuten später tanzte er den Darmstädter Außenverteidiger erneut aus, zog diesmal allerdings trocken aus rund acht Metern zum 1:3 ab. Der Jubel war groß, darauf hatten die Bremer unter den Zuschauern gewartet.

Einen Effekt auf das Spiel der Heimmannschaft entfaltete der Treffer indes nicht. Während der Gastgeber seiner Linie treu blieb, reagierte allerdings Gäste-Trainer Dimitrios Grammozis: Ob er Patrick Hermann vom Feld nahm, weil er einfach sauer war über dessen verlorene Zweikämpfe, oder ob er seinen Verteidiger vor weiteren Blamagen schützen wollte, blieb fraglich. Aber es kam auch nicht wirklich darauf an, weil es nach den positiven Minuten schon bald wieder lief wie zuvor: Der FC Oberneuland verteidigte mit viel Engagement und Leidenschaft, und Darmstadt 98 legte sich seinen Gegner mit mehr oder weniger schnellen Kombinationen zurecht.

Rund 60 Minuten lang folgte die Partie diesem Schema. Lediglich in den Anfangsminuten hatte der Gastgeber noch einige Szenen in der Offensive zu verzeichnen gehabt. Sie gipfelten in einen Freistoß, den Onur Uzun in die Darmstädter Mauer setzte (10.). Dann aber kamen die Profis aus der 2. Bundesliga. Die Chancen für Marcel Heller (12.) und Yannick Stark (13.) vermochte FCO-Torwart Hannes Frerichs noch zu parieren; beim Schuss von Serdar Dursun half ihm Timo Dressler, der auf der Linie klärte (21.). Vier Minuten später gab es aber nichts mehr zu retten. Als „brutal gutes Tor“ beschrieb Arambasic später den Schuss von Fabias Schnellhardt. Der Mittelfeldspieler hatte vom Strafraumeck draufgehalten und in den Winkel getroffen. „Danach waren die Köpfe unten“, meinte der Trainer.

Mit dem ersten Gegentor hatte tatsächlich eine Entwicklung eingesetzt, die in einer nahezu vollständigen Konzentration auf die Arbeit gegen den Ball gipfelte. Man konnte es aber auch anders sehen. „Der FCO hatte eine gute defensive Struktur“, lobte Dimitrios Grammozis. Und Jens Bürger fand auch, dass die Oberneuländer sich nicht verstecken mussten nach dieser Leistung. Er selbst hatte auf sich aufmerksam gemacht, indem er zwischen Donnerstag und Sonnabend von Kassel zum Vinnenweg gefahren war – rund 50 Stunden und auf dem Rad. Noch nach der Partie war Bürger begeistert, wie „offenherzig und freundlich“ man ihn aufgenommen hatte in Bremen. Jeden FCO-Kicker, der ihm nach dem Spiel über den Weg lief, ließ er wissen: „Ihr seid Helden.“

FC Oberneuland - Darmstadt 98 1:6 (0:3)

FC Oberneuland: Frerichs – Nukic, Dressler, Bauer, Park (66. Hertes) – Tyca, Han Kreutzträger – (76. Kolodziej), Uzun (55. Trebin), Jobe – Ifeadigo

Darmstadt 98: Stritzel – P. Herrmann (55. Egbo), Dumic, Höhn, Holland – Y. Stark (69. Pálsson), Schnellhardt – Heller (59. Wurtz), Marvin Mehlem, Skarke – Dursun

Tore: 0:1 Schnellhardt (32.), 0:2 Marvin Mehlem (38.), 0:3 Dursun (43.), 1:3 Jobe (48.), 1:4 Dursun (56.), 1:5 Dursun (75.), 1:6 Skarke (89.)

Schiedsrichter: Pascal Müller (Löchgau)

Gelbe Karten: Bauer (1), Han (1), Ifeadigo (1) / Höhn (1)

Zuschauer: 2500