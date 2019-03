Der Deutsche Tanzsportverband entschied sich, zwei Paare für die EM in Sotschi zu nominieren. Ohne eine Qualifikation bei der Deutschen Meisterschaft. Edmund Neufert und Nastasja Golant vom GGC waren stolz und glücklich, dass sie neben Dmitrij Golub/Michele Muehlig aus Bochum die deutschen Farben in Sotschi vertreten durften. Als Jugendtrainer Latein des DTV betreute Roberto Albanese die beiden deutschen Vertreter vor Ort und war äußerst zufrieden mit dem Abschneiden seiner Schützlinge: „Sensationell“, sagte er zum 17. Platz von Neufert/Golant bei ihrer EM-Premiere. In Sotschi seien 50 Paare am Start gewesen, von denen 14 Paare das Halbfinale erreichen. „Sie waren nicht weit entfernt von der nächsten Runde“, sagte Albanese. Die Entscheidung, die EM für den Deutschen Tanzsportverband zu tanzen, sei richtig gewesen, so der Trainer. Auch wenn die Deutsche Meisterschaft jetzt in der Ergebnisliste fehlen würde. „Jetzt heißt es, auf den nächsten Ranglisten anzugreifen und die tolle Leistung zu bestätigen“, sagte Albanese.

Auch in Berlin war der Grün-Gold-Club erfolgreich: beim Deutschland-Cup der Junioren I B-Latein erreichten zwei GGC-Paare das Finale: Daniel Pastuchow und Luna Maria Albanese landeten mit Platz drei auf dem Podium, Vincent Walenta und Mia Marie Malliaros wurden Fünfte. Bei der Deutschen Meisterschaft der Junioren II B-Latein stellte der GGC die Hälfte der Finalteilnehmer: der dritte Platz ging an Fabian Glatz und Delia Breitmaier, Rang fünf an Dániel András Hegyi und Giuliana Domingues da Silva sowie Platz sechs an Philipp Vovk und Angelina Gensrich. Bei der Deutschen Meisterschaft der Jugend A-Latein war die Konkurrenz stärker, aber auch dort schaffte es ein GGC-Paar bis ins Finale. Nikita Gross und Andrea Fagin sicherten sich Rang sechs unter 65 angetretenen Paaren.

Im Vorbereitungsmodus für die Deutsche Meisterschaft der Hauptgruppe S-Latein am 17. März in Halle 7 der ÖVB-Arena in Bremen sind Zsolt Sándor Cseke und Malika Dzumaev. Sie tanzten in Lissabon beim WDSF (World Open Adult Latin) und erreichten einen hervorragenden fünften Platz im Finale des hochkarätig besetzten Turniers mit 53 Paaren aus aller Welt.