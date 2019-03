BGC-Teams führen Verbandsliga an

Gelungener Minigolf-Start

Rainer Jüttner

Bremen. Unter ganz besonderen Vorzeichen starteten die Minigolfer des BGC Bremen in die Saison. Denn erstmals traten zwei Mannschaften des Vereins gemeinsam in der ­Verbandsliga an, nachdem das Team BGC Bremen II in der vergangenen Saison den Aufstieg aus der Landesliga geschafft hatte.