In der Familie Hill dreht sich nicht alles, aber sehr viel um das Rugby-"Ei" (von links): Nick, Julia, Tom und Matthias sind verliebt in ihren Sport. Die Söhne haben sogar vor, für ihre Leidenschaft ins Ausland zu gehen. (PETRA STUBBE)

Harte Kerle, die sich im Matsch suhlen, verschwitzte Trikots und jede Menge verbissen geführte Zweikämpfe um ein eiförmiges Spielgerät: Wer zum allerersten Mal einem Rugby-Spiel beiwohnt, könnte zunächst verwirrt zurückschrecken. Von „Gentleman-Spiel“, Fairness oder irgendwelchen Spielregeln ist für Laien nur wenig zu erkennen. „Das ist aber falsch“, versichert Matthias Hill. „Rugby ist ein Sport, bei dem man für das Leben lernt“, betont der 51-jährige geschäftsführende Gesellschafter einer Medienagentur in Findorff. Und Hill muss es wissen, schließlich ist der Vater von zwei Söhnen jahrzehntelang selbst aktiver Rugby-Spieler gewesen und hat seinen Jungen diese Leidenschaft mehr oder weniger in deren Wiege gelegt. Alle drei engagieren sich seit vielen Jahren in der Rugby-Abteilung von Bremen 1860. Auch Hills Ehefrau Julia ist dem Sport überaus zugetan und koordiniert die Jugendabteilung des Vereins aus Schwachhausen.

Der Vater der Jugendabteilung

Für Matthias Hill ist Rugby mehr als eine Leidenschaft, für ihn ist es eine Schule für das gesamte Leben. „Über den Rugby-Sport werden Tugenden wie Respekt, Fairness, Toleranz oder Disziplin vermittelt“, erklärt er, „aus diesem Sport kann man sehr viel für ein friedliches Miteinander im Alltag übernehmen.“ Trotz aller Härte auf dem Spielfeld gehe es stets fair zu, pflichtet Ehefrau Julia ihrem Gatten bei – weshalb sie auch nie Einwände gehabt hätte, als die beiden Jungs es ihrem Vater gleichtun wollten. „Tom und Nick wollten unbedingt Rugby spielen“, sagt er. Matthias Hill spielte jahrelang Rugby bei Bremen 1860 und in England. Allerdings gab es zu jener Zeit keine Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, in einem Verein zu spielen. Also nahm Hill das Heft des Handelns in seine Hand und legte bei Bremen 1860 den Grundstein für eine Jugendabteilung.

Über seine beiden Söhne machte Hill Werbung an Schulen, später kamen verschiedene Schul-AGs dazu. 2016 erlebte der Sport, der laut nicht bestätigter Legende Ende des 19. Jahrhunderts von einem Fußballspieler in der englischen Ortschaft „Rugby“ aus der Taufe gehoben wurde, in Deutschland einen regelrechten Boom. „Seitdem ist der Sport eine olympische Disziplin“, sagt Hill, „und er erfreut sich immer größerer Beliebtheit.“ Der Teamgeist und der Zusammenhalt innerhalb einer Mannschaft seien es gewesen, die Tom Hill (16) und seinen Bruder Nick (15) am Rugby begeistert hätten. „Jeder einzelne Spieler muss sich auf seine Mannschaftskameraden verlassen können“, sagt Tom. Er besucht zurzeit die elfte Klasse des Hermann-Böse-Gymnasiums und möchte nach seinem Abitur ein Auslandsjahr in Singapur absolvieren. „In Singapur ist Rugby Volkssport“, erklärt Tom, „dort kann ich mich sportlich, aber auch menschlich ein großes Stück weiter entwickeln.“

Auch Nick, derzeit in der neunten Klasse am Kippenberg-Gymnasium, möchte nach der Schule ins Ausland gehen, allerdings noch ein Stückchen weiter weg als Tom: „Ich werde nach Neuseeland fliegen“, kündigt Nick an. Schließlich spiele dort mit den „All Blacks“, der neuseeländischen Rugby-Nationalmannschaft, „das beste Team der Welt“, wie er sagt. Zwar gelte England als Mutterland des Rugbysports, „aber Neuseeland ist mit Südafrika Rekordweltmeister. Dort hat Rugby eine lange Tradition“, erklärt Nick. Er selbst nimmt am liebsten die Position des „Haklers“ in der ersten Angriffsreihe einer Mannschaft ein. Tom dagegen spielt lieber als „Center“, weil er dort seine Schnelligkeit besser ausspielen könne.

Mutter Julia ist vom Entschluss ihrer beiden Sprösslinge, Rugby zu spielen, ebenso angetan wie ihr Ehemann. Die 50-Jährige zeichnet für die Buchhaltung in der Firma ihres Mannes verantwortlich und engagiert sich seit Jahren für den Verein. Während Matthias Hill als Trainer, Sponsor und „Mädchen für alles“ fungiert, freut sich Julia Hill auf die Zeit nach Corona, weil sie dann endlich wieder ihrer Leidenschaft nachgehen könne. „Dann kann ich den Mannschaftsbus mit all diesen verschwitzten Jungs vom Spiel nach Hause fahren“, sagt sie schmunzelnd. Und dann legt sich ein dunkler Schatten über ihre strahlenden Augen. „Corona hat uns ganz schön zu schaffen gemacht“, erklärt sie ihren plötzlichen Gefühlswechsel.

Komplette Familie an Corona erkrankt

Am 7. November vergangenen Jahres erhielten alle Hills die Nachricht, sich mit dem Virus infiziert zu haben. „Bei Tom wurde es als erstes festgestellt, obwohl er zu diesem Zeitpunkt keinerlei Symptome zeigte“, sagt Matthias Hill, „daraufhin haben wir uns alle testen lassen und waren echt geschockt.“ Wo sie sich mit dem Virus infiziert hätten, sei nicht mehr nachzuvollziehen gewesen, führt Julia Hill aus, die noch immer unter den Folgen leide. „Ich hatte starkes Fieber und kann noch immer nicht richtig riechen“, sagt die gelernte Krankenschwester, die ihren Liebsten deshalb glücklicherweise sofort helfen konnte. „Bei mir wurden sogar so viele Antikörper festgestellt“, sagt Matthias Hill, „dass ich in einigen Tagen welche spenden kann, damit ein Serum produziert werden soll, mit dem anderen Covid-Patienten das Leben gerettet werden könnte.“ So habe die Infektion „wenigstens eine gute Seite“, sagt Matthias und ist erleichtert. Knapp vier Wochen lang hätten sie mit dem Virus zu kämpfen gehabt, sagt Julia Hill und blickt auf die beinahe ebenso lange Zeit in häuslicher Quarantäne zurück. „Mittlerweile werden wir mehrmals in der Woche getestet, und bislang waren alle Tests glücklicherweise negativ.“

Zur Sache

1860 sucht für Rugby Frauen und Mädchen ab elf Jahren

Die Rugby-Abteilung bei Bremen 1860 wurde 1966 ins Leben gerufen und hat derzeit rund 150 Mitglieder im Junioren-und Männerbereich. Eine Frauenabteilung ist in Planung, dafür suchen die „60er“ Mädchen und junge Frauen ab elf Jahren. Das Herrenteam spielt in der zweiten Bundesliga, eine Teilnahme in der Verbandsliga Nord mit einer Spielgemeinschaft und zwei eigenständige Jugendteams machen die Rugby-Abteilung von 1860 insgesamt zum größten Bremer Rugby-Verein. Gespielt wird im traditionellen 15er-, aber auch im 7er-Rugby. Für Einsteiger bieten die 1860-Verantwortlichen um Abteilungsleiter Sebastian Stern auch den sogenannten Tag-Rugby (mit leichtem Körperkontakt) an. Die Trainingszeiten der Mannschaften sind im Internet auf der Seite www.bremen1860.de unter „Sportsuche“ sowie auf der Seite bremen1860rugby.de zu finden. Nicht-Mitglieder können mit einem Gästeausweis zwei Wochen lang am Training teilnehmen. Körperliche Voraussetzungen sind nicht zu erfüllen, geeignet ist der Einstieg für Mädchen und Jungen ab elf Jahren. Zu erreichen ist die Geschäftsstelle montags bis freitags zwischen 9 und 17.30 Uhr, entweder unter der Telefonnummer 211860 oder per E-Mail an info@bremen1860.de.

Weitere Informationen

In der Serie „Familiensache“ werden Familien vorgestellt, die sich in Bremer Sportvereinen engagieren und ohne die das Vereinsleben nur schwer funktionieren würde. Wenn Sie solch eine Familie kennen, schicken Sie gern eine Mail an stadtteilsport@weser-kurier.de.