Lennard Kämna mit Atemmaske? Ja, aber nur vor dem Start. Am Donnerstag hielt sich der bislang sehr angriffslustige Bremer während der 18. Etappe weitgehend zurück und kam als 62. ins Ziel. (Pool/BELGA/dpa)

Auf der 18. Etappe kamen der als Helfer in die Tour gestartete Lennard Kämna und sein Kapitän im Team Bora-Hansgrohe, Emanuel Buchmann, zeitgleich ins Ziel. Beide hatten nach den 175 Kilometern von Méribel nach Roche-sur-Foron 19:27 Minuten Rückstand auf Tagessieger Michal Kwiatkowski – Buchmann als 48. und der Bremer als 62. In der Gesamtwertung liegt Kämna als 35. aber gut zwei Minuten vor Buchmann (38.). Nicht nur die Platzierung ist anders als gedacht, sondern inzwischen auch die Rollenverteilung während der Etappen. Am Donnerstag brachte ein Defekt am Rad Lennard Kämna kurzzeitig aus dem Tritt. „Alles kein Drama“, sagte Erik Weispfennig, „Lennard war zunächst wieder sehr aktiv, aber insgesamt war es für ihn auf einer sehr, sehr schweren Etappe ein ruhiger Arbeitstag.“ Die Führenden im Gesamtklassement kontrollierten das Geschehen. So hatte Kämna trotz anfänglicher Versuche am Ende keine Chance auf eine vordere Platzierung. Ob der 24-Jährige Kraft gespart hat für die letzten Tage, bezweifelte Weispfennig jedoch. „Die Fahrer haben heute mehr Höhenmeter gemacht als am Tag zuvor auf der sogenannten Königsetappe.“

Weitere Informationen

Erik Weispfennig (51) ist Sportlicher Leiter der Bremer Sixdays und war in seiner aktiven Zeit unter anderem Weltmeister im Madison. Für den WESER-KURIER analysiert er die Leistungen von Lennard Kämna bei der Tour.