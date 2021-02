Carson McMillan (rechts, hier im Spiel gegen Wolfsburg) traf beim 5:3 über Tabellenführer Berlin zweimal für die Fischtown Pinguins. (Jasmin Wagner)

Kann die Statistik der letzten sieben Saisonspiele der Fischtown Pinguins lügen? Viermal in Folge hatte der Tabellenzweite der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) auf Jan Urbas verzichten müssen – vier Mal in Folge verlor das Team. Am Freitagabend lief der Topstürmer zum dritten Mal nach seiner Corona-Erkrankung wieder mit auf – und alle drei Partien gewannen die Bremerhavener. Nun musste sogar der Spitzenreiter, Eisbären Berlin, die Stärke der Pinguins anerkennen, die sich nach einem tollen Spiel mit 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) behaupteten.

Jan Urbas, auch gegen Berlin mit seinem Treffer zum 2:1 (30.) unter den Torschützen, wollte nach der Partie die Statistik nicht zu seinen Gunsten bewerten. Er sagte, die Pinguins hätten auch ohne seine Rückkehr wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Mag sein. Auf jeden Fall sind sie mit ihm aber deutlich stärker. Vor allem die slowenische Sturmreihe mit Ziga Jeglic, Miha Verlic und eben Jan Urbas wirkt einfach super eingespielt. Das zeigte sich auch beim Tor von Urbas, der einen Berliner Angriff selbst abfing, Jeglic bediente und dessen Rückpass dann zum 2:1 nutzte. Es war der Auftakt von grandiosen 195 Sekunden der Gastgeber, in denen Maxime Fortunus (31.) – nach klasse Urbas-Zuspiel – und Carson McMillan (33.) mit einem Schuss in den Torwinkel auf 4:1 erhöhten. McMillan hatte in der neunten Minute in Überzahl auch zum 1:0 getroffen.

Doch so deutlich wie die Pinguins führten, waren sie keineswegs überlegen. Die Berliner, die die bisherige Saison in der Nordstaffel der DEL dominieren, waren in allen Phasen der Partie gleichwertig, nutzten ihre Chancen allerdings nicht so konsequent. Das lag vielleicht auch am Bremerhavener Goalie Brandon Maxwell, der parierte, was zu halten war. Beim 1:1 durch Zach Boychuk (11.) war er jedoch ebenso machtlos wie bei den Toren zum 4:3 durch Jonas Müller (53.) und Leo Pföderl (58.), die noch einmal für Spannung sorgten.

Die Gäste nahmen eine Auszeit und holten danach ihren Torwart Tobias Ancicka vom Eis, der nach dem 4:1 für Stammkeeper Mathias Niederberger gekommen war. In Überzahl drängten die Berliner auf den Ausgleich, kassierten in der 59. Minute aber den entscheidenden Konter zum 3:5. Niklas Andersen schob den Puck ins leere Gäste-Tor. Schon am kommenden Donnerstag um 18.30 Uhr treffen beide Mannschaften in Bremerhaven erneut aufeinander.