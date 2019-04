Am Ende des Turniers sah man viele strahlende Gesichter, die Mühen der Vorbereitung hatten sich gelohnt und in entsprechenden Medaillen und Platzierungen ausgedrückt. In der Vereinswertung belegte der Tura-Nachwuchs den dritten Platz.

Goldmedaillen gewannen im Einzelwettbewerb des niedersächsischen Technik-Turniers: Marlon Cwiertnia, Hanif Julang Pujianto, Ferhat Kartal, Karin Heimann, Walid Souaieh, Muhammed Sighaten, Irem Saigili; im Paarlauf: Marlon Cwiertnia/Dilara Illisik, Felica Kernbaum/Walid Souaieh, Jochen Berg/Simone Dierling (TG Hanse); im Synchronwettbewerb: Amelie MacLennan / Leontine Schulze/Lea Gros, Marlon Cwiertnia/Justin John/Raul Russ und Hanif Julang Pujianto/Edwin Schulze/ Aykut Günydin.

Silbermedaillen gewannen im Einzelwettbewerb: Aniko Kernbaum, Jessica Szaukellis, Raul Russ, Felicia Kernbaum, Jochen Berg, Martina Baumer; im Paarlauf: Irem Saigili/Fidan Tarek, Leticia Kernbaum/Aykut Günydin.

Bronzemedaillen gewannen im Einzelwettbewerb: Collin Malliaros, Leontine Schulze, Muhammed Tsamli; im Paarlauf: Amelie MacLennan/Hanif-Julang Pujianto.