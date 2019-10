Ein Erfolgsduo: Mike Schwenke mit seiner Mutter Sandra. (Frank Thomas Koch)

Gold 2004 in Athen, Gold 2008 in Peking, Gold 2012 in London – Kirsten Bruhn als Ausnahmeschwimmerin zu bezeichnen, wäre angesichts ihrer Titelsammlung eigentlich schon untertrieben. 100 Meter Brust war ihre Paradestrecke, bei den drei Paralympics sammelte sie auf dieser Strecke die ersten Plätze ein, etliche Silber- und Bronzemedaillen bei Welt- und Europameisterschaften kamen noch hinzu. Die 49-Jährige kennt sich also aus im Behindertensport und wird darüber beim ersten WK-Talk am 25. Oktober im Café Weserstrand in der Langenstraße erzählen.

Die einstündige Diskussion steht unter dem Motto „Grenzenlos: Wie Menschen mit Handicap zu Leistungssportlern werden“. Neben Kirsten Bruhn werden auf dem Podium der Rollstuhlbasketballer Nico Röger vom TSV Achim und Sandra Schwenke sitzen, die Mutter und Trainerin von Mike Schwenke ist, einem Leichtathleten mit Downsyndrom. Sie werden aus ihrem Leben erzählen und dem Ehrgeiz, der sie trotz Handicap zu immer neuen Bestleistungen treibt.

Kirsten Bruhn wird am 25. Oktober zunächst als Festrednerin im Haus Schütting auftreten, wo am Nachmittag der Hilde-Adolf-Preis 2019 überreicht wird. Anschließend ist sie bei der Premiere des WK-Talks zu Gast. Bruhn verletzte sich 1991 schwer bei einem Motorradunfall, bei dem sie sich eine Querschnittlähmung mit Ausnahme der vorderen Oberschenkelmuskulatur zuzog. 2002 meldete sie sich erstmals bei einem Schwimmwettkampf im Behindertensport an und wurde sofort Siegerin über 50 Meter Rücken – der Startschuss zu einer gigantischen Schwimm-Karriere. In Zahlen ausgedrückt: Paralympisches Gold 2004, 2008 und 2012 mit insgesamt elf paralympischen Medaillen, 65 Deutsche Meistertitel, 54 Welt- und 64 Europarekorde, sechs Weltmeister- und acht Europameistertitel.

Bruhn beendete 2012 ihre Laufbahn, wurde später im preisgekrönten Dokumentarfilm „Gold – Du kannst mehr als Du denkst" porträtiert, bekam einen "Bambi" für ihr Lebenswerk und kämpft weiter für den paralympischen Sport. Seit 2015 ist sie Mitglied im Präsidium des Behinderten-Sportverbandes Berlin.

Nico Röger begann 2003 mit dem Rollstuhl-Basketball (RBB), machte seine Trainerlizenz, spielte zeitweise in der ersten RBB-Bundesliga für Hannover und ist jetzt schon seit einigen Jahren Trainer beim TSV Achim, den er 2018 in die RBB-Regionalliga führte. Der 35-Jährige engagiert sich als Funktionär beim TSV Achim und war auch Landesfachwart für RBB in Niedersachsen.

Sandra Schwenke trainiert als Mutter ihren Sohn Mike, 2017 zum Bremer Behindertensportler des Jahres gewählt. Schwenke ist Leichtathlet durch und durch, neben Stabhochsprung beherrscht er Kugelstoßen, Speerwurf, Weitsprung und Hochsprung. Seine Mutter Sandra ist immer auch als Trainerin an seiner Seite. Sie weiß, was ihren Sohn antreibt. „Er muss Sport machen, damit es ihm gut geht“, sagt sie.

Weitere Informationen

Die Premiere des WK-Talk heißt „Grenzenlos: Wie Menschen mit Handicap zu Leistungssportlern werden“ und beginnt am 25. Oktober um 18 Uhr im Café Weserstrand in der Langenstraße. Die kostenlosen Tickets sind im Pressehaus Bremen, in den regionalen Zeitungshäusern, auf nordwest-ticket.de und unter 0421/363636 (ggf. zzgl. Versandkosten) erhältlich. Das Kontingent ist begrenzt auf 85 Tickets. Der Einlass ist nur mit einem gültigen Ticket möglich.