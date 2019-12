Reinhard Grindel war bis April DFB-Präsident. (dpa/ROESSLER)

Für Reinhard Grindel ist der Besuch des Hallenmasters Ehrensache. Schon im Vorjahr war der 58-Jährige, bis April dieses Jahres DFB-Präsident, Ehrengast in der ÖVB-Arena. Auch 2019 war er der Einladung von BFV-Präsident Björn Fecker gefolgt und plauderte erst beim Empfang des WESER-KURIER und des BFV in der Loge, schaute sich später die Spiele an. Die freie Zeit nutzt er, um endlich mal wieder Zeit mit seiner Familie in Rotenburg zu verbringen. Seine berufliche Zukunft ist noch nicht geklärt. Grindel (arbeitete lange Zeit auch für das ZDF): „Es gibt Gespräche, aber noch ist nichts fest.“

Knapp 30 Jahre alt ist der Kunstrasen schon, auf dem das Hallen-Masters jährlich gespielt wird. Sieht man ihm auch an, mittlerweile gibt es breite Rillen, viele Spieler schimpfen über den stumpfen Belag. Der BFV kennt das Problem und hatte schon einen neuen Rasen reserviert. Doch weil das Material zu schnell brennbar war, lehnte die ÖVB-Arena aus Sicherheitsgründen ab. Jetzt schaut sich der Fußball-Verband nach einem neuen Untergrund für 2020 um. BFV-Vize Holger Franz: „Wir sind optimistisch, dass wir im nächsten Jahr auf einem neuen Rasen spielen.“ Die Kosten liegen bei rund 30 000 Euro.

Karoline Müller hat als Geschäftsführerin des Landessportbundes Bremen zwar keinen direkten Kontakt mit dem Fußball, aber beim Hallen-Spektakel schaut sie immer gerne vorbei. In diesem Jahr sogar völlig entspannt. „Alle Geschenke sind besorgt, der Baum ist geschmückt, so kommt man früh in Weihnachtsstimmung.“ 2020 wird ein turbulentes Jahr, der LSB zieht mit der Geschäftsstelle um.