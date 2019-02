Die Bremen Dockers hatten in diesem Jahr doppelten Grund zum Feiern: Erst freuten sie sich über den Aufstieg, dann über den Klassenerhalt in der Baseball-Bundesliga. (Knut Elbrecht)

Tolle Auszeichnung für die Bremer Turnvereinigung von 1877 (BTV 1877): Am Mittwoch ist der Klub im Veranstaltungscenter des Landessportbundes Bremen (LSB) mit dem „Großen Stern in Silber“ geehrt worden. Eine Jury befand das Baseball-Projekt der BTV mit dem Titel „Bundesliga wir kommen - Wir schaffen das gemeinsam“ als das beste in Bremen und Bremerhaven und kürte es damit zum Landessieger. Der Erfolg ist nicht nur mit einem Preisgeld von 2000 Euro verbunden, sondern bietet der BTV eine weitere Chance: Am 22. Januar 2019 wird in Berlin der mit 10.000 Euro dotierte „Große Stern des Sports in Gold“ verliehen. In der Bundeshauptstadt treffen sich dann alle deutschen Landessieger.

Im Rahmen der Feierstunde beim LSB erhielt die SFL Bremerhaven den „Kleinen Stern in Silber“ für ihr Seniorenprojekt „Gemeinsam statt einsam“. Die Bremerhavener freuten sich über 1500 Euro. Die „Sterne des Sports“ sollen bundesweit das gesellschaftliche Engagement in Sportvereinen belohnen. Der Wettbewerb ist eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).