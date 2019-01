Das B-Team des Grün Gold Clubs belegte in Walsrode Platz zwei. (Privat)

Beim ersten Start in Ludwigsburg war es noch eine riesige Überraschung, dass die gerade in die zweithöchste Liga aufgestiegene Lateinformation, das B-Team des Grün Gold Clubs Bremen, auf Anhieb Platz eins ertanzte. Das A-Team des TSC Walsrode, Absteiger der letzten Saison aus der 1. Bundesliga, musste sich dort geschlagen geben. Beim zweiten Start in Walsrode bewies das B-Team des GGC, dass es zu Recht ganz vorne um den Aufstieg in die 1. Bundesliga mithalten kann: dort mussten sie zwar dem Heimfavoriten den Vortritt lassen, aber nur ganz knapp mit 2:3 ersten Plätzen. Das verspricht eine spannende Saison. In der Oberliga Nord Lateinformationen – ebenfalls in Walsrode – konnte das D-Team einen dritten Platz belegen, nachdem sie beim ersten Start in Nienburg den zweiten Rang behaupten konnten.

Weitere Informationen

2. Bundesliga

1. TSC Walsrode A 1 2 1 1 2

2. GGC Bremen B 2 1 2 2 1

3. FG Hofheim/Wiesbaden/Rüsselsheim A 3 3 4 4 3

4. Blau-Weiss Buchholz B 4 4 3 3 4

5. TSG Badenia Weinheim A 5 5 5 5 5

6. TSG Bietigheim A 6 7 6 7 6

7. TSG Bremerhaven B 8 6 7 6 8

8. Team Ars Nova Verden A 7 8 8 8 7

Oberliga Nord

1. TSC Blau-Gold Nienburg A 1 1 1 1 1

2. Club Saltatio Hamburg A 3 2 2 2 2

3. GGC Bremen D 2 3 3 4 3

4. TSA i. VFL Pinneberg A 4 4 4 3 4

5. TSC Neumünster A 5 5 5 5 5

6. TSZ Delmenhorst A 6 6 6 6 7

7. TSC Walsrode B 7 7 7 7 6