Erkämpfte sich in Hamburg den Titel: die A-Formation von Grün-Gold. (VOLKER HEY)

Der Grün-Gold-Club Bremen hat den Neustart gewagt – und damit alles richtig gemacht. Zum 13. Mal in Folge grüßt die Bremer Lateinformation als Deutscher Meister und hat seit dem späten Sonnabend auch das Ticket für die Heim-WM am 7. Dezember in Bremen sicher. Der Weg dahin aber war schwerer als je zuvor. In der abgelaufenen Bundesligasaison hatte der Verein harsche Kritik einstecken müssen. Die Mannschaft, die mit ihrer Choreographie „This is me“ im vergangenen Dezember immerhin noch Weltmeister geworden ist, wurde schlecht geredet, das Tanzsportzentrum Velbert als Thronfolger bereits auserkoren. Jetzt hat sich Grün-Gold mit dem Gewinn der Goldmedaille eindrucksvoll zurückgemeldet. Möglich wurde das, weil sich der Klub neu sortiert und der A-Formation mit einem neuen Konzept und einer fast neuen Mannschaft ein frisches Gesicht gegeben hat. Vor allem aber hat sich Grün-Gold das Wichtigste wiedergeholt hat, was es im Tanzsport gibt: das Publikum. „Music is the key“, so heißt die neue Choreographie. Und die Discomusik aus den 1980er- und 90er-Jahren, die die Zuschauer mitgerissen hat, ist tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg.