Die Tänzerinnen und Tänzer des Grün-Gold-Clubs aus Bremen gaben in China alles. (Bestdance)

Die Lateinformation des Grün-Gold-Club Bremen hat den Weltmeistertitel wieder an die Weser geholt. Im chinesischen Shenzhen setzte sich das Team von Trainer Roberto Albanese mit 37,000 Wertungspunkten durch und verwies den ärgsten Kontrahenten, den Titelverteidiger Duet Perm aus Russland (36,667), auf Rang zwei. Dritter wurde mit Vera Tyumen Latin Team, nach der Zwischenrunde noch auf Rang zwei platziert, eine weitere Formation aus Russland (35,875). Der zweite deutsche Vertreter TSZ Velbert kam wie im Vorjahr auf Platz vier (34,834). "Gott sei Dank ist der Titel jetzt wieder in Bremen", freute sich Grün-Gold-Präsident Jens Steinmann nach dem finalen Durchgang, bei dem rund 2000 Zuschauer für eine stimmungsvolle Kulisse gesorgt hatten.

Der Weltmeister aus Bremen, 2017 in Wien noch Zweiter, überzeugte in Vor-, Zwischen- und Finalrunde mit seiner tänzerisch höchst anspruchsvollen Choreografie "This is me", bei der vor allem die Bildentwicklung überaus kompliziert und zugleich sehr sehenswert ist. Die Bremer Formation lag bei den Wertungsrichtern nach jeder Runde vorn, am Ende geriet der Triumph auch trotz eines Fehlers im Roundabout, als eine Tänzerin weggerutscht war, nicht mehr in Gefahr. "Wir haben die richtige Antwort gegeben – und da bin ich sehr stolz drauf", sagte Albanese auch mit Blick auf die Konkurrenten aus Russland sowie aus Velbert, die zuletzt allesamt den Anspruch erhoben hatten, besser zu sein als Grün-Gold.

Albanese: "Sensationell"

Den Nachweis erbracht haben diese Formationen bei diesen erstmals in Asien ausgetragenen Titelkämpfen nicht. Vielmehr drückte das Team von der Weser dieser Veranstaltung den Stempel auf. "Wir waren das emotional stärkste Team", freute sich Albanese, der auch selbst auf seinem Trainerstuhl alles gegeben und seine Mannschaft regelrecht gepuscht hatte. "Wir haben uns in allen Durchgängen hervorragend präsentiert, das war sensationell!", jubilierte der Erfolgstrainer.

Körperspannung, Ausdruck, Linienführung, Synchronität – die acht Bremer Paare waren auf den Punkt topfit und durften sich am Ende eines anstrengenden Tages völlig zurecht über den Siegerpokal und die Goldmedaillen freuen. Sie wurden ihnen und dem gesamten Team von Shawn Tay, dem Präsidenten des Welt-Tanzsportverbandes WDSF, am späten Sonntagabend chinesischer Zeit überreicht. Für den Grün-Gold-Club aus Bremen ist es der neunte Weltmeistertitel in der Vereinsgeschichte, den ersten gab es in der Saison 2006/07 mit "Rocky".

Mehr zum Thema Bremens Sportler des Jahres 2017 Große Ehre für Roberto Albanese Die ersten Gewinner bei der Wahl zu Bremens Sportlern des Jahres 2017 stehen fest. Bei den Damen, ... mehr »

Und eben dieser neunte WM-Titel wurde dann im Anschluss auch gebührend gefeiert. Nach dem Bustransfer zurück zur Unterkunft war die Hotelbar das erste Ziel. Und sollte die Bar dann irgendwann schließen, merkte Präsident Steinmann schmunzelnd an, "gibt es direkt gegenüber vom Hotel einen 24-Stunden-Shop, wo wir für Getränkenachschub sorgen können". Die Nacht von Shenzhen zum Tage machen, ausschlafen, danach etwas Sightseeing in der Zwölf-Millionen-Metropole im Südosten Chinas – so sieht der Plan für diesen Montag aus. Am Dienstag reist der 39-köpfige Grün-Gold-Tross dann für zwei Tage mit dem Bus weiter nach Hongkong; auch dort werden sich die Bremer einige Sehenswürdigkeiten anschauen.

Lob an Ausrichter der WM

Am Donnerstag fährt die Formation schließlich auf die andere Seite des Perlfluss-Deltas nach Macao, wo es dann am Wochenende bei einem Showevent in einem Hotelcasino noch einmal sportlich zugehen wird. Das Grün-Gold-Team wird dort gleich zweimal auftreten und neben der aktuellen auch die alte Choreografie "Noises, Voices, Melodies" präsentieren. Showauftritte, die dem Verein neben der WM-Titelprämie von 4000 Euro ein wenig helfen, diese Reise nach Fernost zu finanzieren. Eben deshalb hatten die Bremer Tänzer auch zwei Outfits in ihren prall gefüllten Koffern und Reisetaschen.

"Alles läuft rund, alles ist gut", wagte Jens Steinmann ein erstes Zwischenfazit dieser China-Tour. Und er fand lobende Worte für den Ausrichter – trotz einer Vorrunde, die am frühen Nachmittag chinesischer Zeit quasi noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit getanzt wurde. "Das war eine tolle Show", sagte der GGC-Präsident über die Titelkämpfe der Lateinformationen, die in ein international besetztes Open-Turnier für Standard- und Lateinpaare eingebettet waren. China, so viel steht für Steinmann und alle Mitreisenden aus Bremen bisher fest, ist eine Reise wert.

Der Endstand:

1. Grün-Gold-Club Bremen 37,000

2. Duet Perm (Russland) 36,667

3. Vera Tyumen (Russland) 35,875

4. TSZ Velbert (Deutschland) 34,834

5. Beijing Dancing Academy (China) 32,216

6. Schwarz-Gold Wien (Österreich) 32,158

(Dieser Artikel wurde um 19.25 Uhr aktualisiert.)