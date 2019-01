Das WM-Abenteuer hat begonnen: Das Grün-Gold-Team aus Bremen ist in China eingetroffen. (VOLKER HEY)

Der Grün-Gold-Tross hat sein erstes Ziel erreicht: Via Zürich und Hongkong sind die Tänzer aus Bremen am späten Freitagabend (Ortszeit) in ihrem Hotel in der im Südosten Chinas gelegenen Metropole Shenzhen eingetroffen, wo an diesem Sonntag die Weltmeisterschaft der Lateinformationen ausgetragen wird. Abgesehen davon, dass der Bustransfer vom Flughafen Hongkong zur Unterkunft im Verkehrschaos der mehr als zwölf Millionen Einwohner zählenden Stadt fast viereinhalb Stunden gedauert hat, ist die Anreise problemlos verlaufen, sagte Vereinspräsident Jens Steinmann. Und noch wichtiger: „Das Gepäck ist da, es ist unterwegs nichts verloren gegangen.“

Der Start ins WM-Abenteuer in Fernost ist also geglückt. Auch dank der Sprachkenntnisse von GGC-Tänzerin Laura von der Brelie, die es ihren Mitreisenden am Abend ermöglicht hat, bei der Auswahl des Essens das gewünschte Menü zu treffen. Die verbleibenden Stunden bis zum Beginn der Titelkämpfe nutzt der neunmalige Weltmeister aus Bremen nun, um sich zu akklimatisieren. Um das Outfit noch einmal zu überprüfen. Und um die Gegebenheiten rund um die Arena kennenzulernen. Letzte Gelegenheit dafür bietet dem Team um Trainer Roberto Albanese die bereits für den frühen Sonnabend anberaumte Stellprobe.

20 Minuten haben die Bremer dann Zeit, die neue Choreografie „This is me“ noch ein letztes Mal komplett durchzutanzen, ehe es am Sonntag ernst wird. Der Angriff des im Vorjahr in Wien entthronten Weltmeisters auf den zehnten Titelgewinn in der Vereinsgeschichte beginnt ab 7.20 Uhr deutscher Zeit mit der Vorrunde. Und inzwischen ist auch die Meldeliste öffentlich, inzwischen wissen die Bremer, auf welche 14 Teams sie treffen werden. Der amtierende Weltmeister Due Team Perm aus Russland ist natürlich dabei. Etwas verwundert sei man aber gewesen, dass aus Polen nun doch zwei Formationen am Start sind, sagte Steinmann. Echte Überraschungen hält das Starterfeld indes nicht parat. Einzige Unbekannte sind die chinesischen Formationen Beijing Dancing Academy und Wu Han Dancesport. „Auf die beiden“, sagte Steinmann, „sind wir sehr gespannt.“