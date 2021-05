In der Hauptgruppe S Latein wird auch das Grün-Gold-Paar Daniel Dingis/Alessia Gigli an den Start gehen. (VOLKER HEY)

Sie lassen nicht locker beim Grün-Gold-Club Bremen. All den negativen Erfahrungen des Vorjahres zum Trotz, bemühen sich Klubpräsident Jens Steinmann und seine Mitstreiter abermals darum, den Tänzern eine Rückkehr aufs Parkett zu ermöglichen. Nachdem in 2020 Pandemie-bedingt von WM über DM bis hin zum Dance-Sport-Festival und dem als DTV-Turnier im Herbst geplanten Event „Bremen tanzt“ alle Veranstaltungen in der Hansestadt entfallen mussten, gibt es nun aber auch berechtigte Hoffnung, dass Bremen tatsächlich bald wieder tanzt. Genau gesagt am ersten Juniwochenende. Vom 4. bis zum 6. Juni will der Grün-Gold-Club in Halle 1 der ÖVB-Arena das Dance-Sport-Festival (DSF) 2021 ausrichten.

Veranstaltung soll unter strengen Auflagen stattfinden

Das Turnierformat des DSF ist eigentlich international ausgelegt, bei der nun geplanten Auflage beschränkt es sich allerdings auf nationale Ranglistenturniere in diversen Altersklassen. Vom Nachwuchs bis zu den Senioren erhalten Latein- und Standardpaare aus nah und fern die Gelegenheit, ihr Können nach langer Pause mal wieder unter Wettkampfbedingungen unter Beweis zu stellen. Unter Berücksichtigung des Bundesinfektionsgesetzes wird diese Veranstaltung ohne Publikum und unter strengen Auflagen sowie Hygienevorschriften durchgeführt.

Beginnend mit dem Seniorentag am Freitag ab 15 Uhr bietet der GGC den Interessierten mehrere Zeitfenster, in denen die einzelnen Turniere durchgeführt werden. Am Sonnabend sind die Lateintänzer in den Klassen Junioren, Jugend und Hauptgruppe dran, am Sonntag kommen die Standardfreunde zum Einsatz. Die 20x20 Meter große Tanzfläche wird dabei geteilt, so dass jeweils zwei Turniere parallel zur selben Musik stattfinden können. Inklusive der Begleitpersonen für die jungen Teilnehmer sind bei jedem Zeitfenster maximal 100 Leute in der großen Halle der Arena zugelassen. Dazu gehören neben den Tänzern auch Funktionäre, Pressevertreter oder das Sicherheitspersonal. Sämtliche Personen müssen für eine mögliche Kontaktnachverfolgung mit Adressen registriert werden, abseits des Wettkampfs Masken tragen und einen medizinisch bestätigten und 24 Stunden gültigen Schnelltest vorlegen. „Sonst kommt man nicht in die Halle“, sagt Klubchef Jens Steinmann, der organisatorisch die Fäden in der Hand hält.

Meldungen für dieses Turnier sind über das Portal des Deutschen Tanzsportverbandes (DTV) möglich, die Teilnehmerzahl ist pro Turnier auf 24 Paare begrenzt. Der DTV unterstützt dieses Vorhaben. So wird unter anderem auch DTV-Präsidentin Heidi Estler vor Ort sein. Apropos Unterstützung: Wie schon im vergangenen Herbst erfährt der Grün-Gold-Club auch bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung bundesweit großen Zuspruch. Viele Wertungsrichter und Turnierleiter reisen auf eigene Kosten nach Bremen.

„Die Resonanz ist enorm. Für alle ist es wichtig und vorrangig, dass nach der langen Corona-Pause endlich wieder getanzt wird“, beschreibt Jens Steinmann die Stimmungslage. Und auch aus den eigenen Reihen gibt es ausschließlich positive Rückmeldungen: „Unsere Aktiven freuen sich mega!“, sagt Jens Steinmann, der bereits seit 1997 an der Spitze des Grün-Gold-Clubs steht. Entsprechend groß wird somit auch die Zahl der Bremer Starter sein, aus dem Nachwuchsbereich ebenso wie bei den Top-Paaren in den Hauptklassen S. Insgesamt, so erhofft es sich der Veranstalter, werden an diesen drei Tagen vom 4. bis zum 6. Juni rund 400 Paare aus ganz Deutschland aufs Parkett gehen. Eine Aussicht, für die es sich lohnt, nicht locker zu lassen und ein solches Turnier zu organisieren.