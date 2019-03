Für den Sieg hat es in Ludwigsburg nicht gereicht. Dennoch bleibt die Mannschaft stark und trainiert für einen "starken Abschluss", kündigte die Trainerin Uta Albanese an. (Witke / nordphoto)

Es bleibt dabei: Für die Lateinformation des Grün-Gold-Clubs Bremen gibt es in dieser Saison in der Bundesliga keine ersten Plätze zu gewinnen. Das war jetzt an diesem Wochenende nicht anders, auch in Ludwigsburg musste sich die Mannschaft von Roberto Albanese hinter dem TSZ Velbert auf dem zweiten Rang einreihen. Exakt so endeten bislang bereits die ersten drei Saison-Turniere.

Doch auch wenn der Bundesliga-Titel nicht mehr möglich ist, reiste das Bremer Team zufrieden mit dem Zug zurück an die Weser. „Das war ein super Turnier-Tag, wir sind rundum zufrieden“, bilanzierte Trainerin Uta Albanese.

Denn obwohl die Wertungsrichter erneut das Tanz-Sport-Zentrum aus Velbert knapp vorne gesehen hatten, attestierte Albanese ihren Tänzerinnen und Tänzern einen fehlerfreien Auftritt. „Das waren eindeutig unsere besten Turnierdurchgänge, es herrschte eine freie, ausgelassene Stimmung bei uns“, sagte sie. Ob es daran lag, dass der Titel ohnehin schon futsch war? „Das glaube ich nicht“, meinte Albanese, „wir waren zuletzt einfach noch nicht so stabil bei der schwierigen Choreografie“.

Am 16. März empfängt Grün-Gold im fünften und letzten Saisonturnier die Konkurrenz in der ÖVB-Arena. „Wir trainieren jetzt für einen starken Abschluss“, kündigte Uta Albanese an.