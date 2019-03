Die Tanzenden des Grün-Gold-Clubs gewannen den Bundesliga-Abschluss. (Frank Thomas Koch)

Der Abschluss der Bundesligasaison gestaltete sich für die Lateinformation des Grün-Gold-Club Bremen dann doch versöhnlich. Beim letzten Turnier in Bremen gewann die Mannschaft von Trainer Roberto Albanese nach einer überzeugenden Leistung vor allem im Finale mit fünf Einsen und zwei Zweien vor dem Dauerrivalen aus Velbert.

Dritter wurde die TSG Bremerhaven. Am Gesamtsieg der Velberter änderte der Bremer Sieg nichts, sie standen bereits als Bundesliga-Sieger fest und haben sich für die Weltmeisterschaft im Dezember in Bremen qualifiziert. Der Grün-Gold-Club, der diese WM ausrichtet, muss nun sein WM-Ticket bei der Deutschen Meisterschaft im November in Hamburg lösen.

