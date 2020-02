Bei der Siegerehrung der Hauptgruppe A-Latein waren die Paare des Grün-Gold-Clubs Bremen unter sich. (Grün-Gold-Club)

Bremen. In Buchholz in der Nordheide wurden die gemeinsamen Tanzsport-Landesmeisterschaften der Hauptgruppe A- und S-Latein ausgetragen. In beiden Disziplinen stellte der Grün-Gold-Club Bremen sowohl den Gesamtsieger als auch den Bremer Landesmeister.

Während in der A-Latein immerhin 28 Paare aus den fünf norddeutschen Verbänden am Start waren (allein 11 davon vom GGC) war das Feld der S-Latein sehr viel übersichtlicher – neun Paare insgesamt, sechs davon vom GGC, je ein Paar aus Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Da hier fünf der sechs Finalteilnehmer vom Grün-Gold-Club kamen, war es fast eine inoffizielle Klubmeisterschaft, die Zsolt Sándor Cseke und Malika Dzumaev am Ende knapp mit 3:2 Tänzen vor Evgeny Vinokurov und Nina Bezzubova für sich entscheiden konnten. Den dritten Treppchenplatz eroberten Daniel Dingis und Alessia-Allegra Gigli. Auch die Plätze vier und sechs wurden von GGC-Paaren besetzt. In der Hauptgruppe A-Latein gewann mit Philipp Vovk und Sophie Scherer ein Jugendpaar – alle sechs Finalisten kamen vom GGC, darunter mit Lukas Witte und Katharina Scharova eine neue Paarzusammenstellung, die gleich den zweiten Platz eroberte.